Лукашенко о параде: Мы просто не могли иначе, у нас не было выбора

Минск, 9 мая. Беларусь не может и помыслить о том, чтобы изменить традициям, которые прославляют историю победы в Великой Отечественной войне, заявил Александр Лукашенко, принимая военный парад 9 мая в Минске в честь 75-й годовщины Победы.

"Это праздник для нас священный, — сказал он. — Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня. Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустима".

Однако, по его словам, "в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди", которые осуждают Беларусь "за место и время проведения этого священного действа". "Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас — наследников победы, белорусов, — заявил Лукашенко. — Мы просто не могли иначе. У нас не было другого выбора, а если и был бы, мы поступили бы так же. Потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни. Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы. Современная Беларусь — это памятник той страшной войне, погибшим, замученным и сожженным. Живая память и живой памятник".

"И пусть в этом году военный парад в Минске станет единственным на постсоветском пространстве, он пройдет в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма", — добавил глава государства в своем выступлении на параде, трансляцию которого вели белорусские телеканалы.

Решение о проведении в Минске военного парада было принято 3 мая на совещании у Лукашенко. "Мы не можем отменить парад, просто не можем, — заявил глава государства. — Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, это глубоко идеологическая вещь. Это очень важно. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, может быть, умирали и от других болезней. Но они этого не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу — через день, через два после этого. Скажут, что испугались".

"При этом я хочу предупредить организаторов, что если вот это предложение сегодня будет принято — никого тащить на это мероприятие не надо. Не хотят, берегут здоровье — мы это поймем", — добавил Лукашенко.

Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность решением белорусских властей провести парад. "Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период эпидемии, — заявил 4 мая в комментарии БелаПАН официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев. — Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19".

Бердыклычев напомнил, что одна из рекомендаций ВОЗ по итогам апрельского визита в Беларусь миссии экспертов — усиление мер физического дистанцирования, в частности перенос или отмена массовых спортивных, культурных, политических и религиозных мероприятий.

"Скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между людьми в 1,5—2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии", — сказал Бердыклычев. В то же время он подчеркнул, что решение относительно выполнения рекомендаций ВОЗ является прерогативой правительства страны.

По данным Министерства здравоохранения, на 8 мая в Беларуси подтвержден 21.101 случай коронавирусной инфекции COVID-19, выздоровело и выписано 5.484 пациента, скончался 121 человек.