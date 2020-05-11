В Беларуси 23.906 подтвержденных случаев COVID-19

Минск, 11 мая. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 23.906 (8,7% общего числа проведенных тестов), скончалось 135 человек, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Таким образом, за последние сутки умерло еще четыре человека, а общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 933, или на 4% (в предыдущие сутки был 921 новый случай и пять смертей). Минздрав традиционно подчеркивает, что умерли пациенты "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Выздоровел и выписан 6.531 пациент (+125 за сутки).

В министерстве отметили, что в стране 38 лабораторий осуществляют анализ тестов на коронавирус. "Проведено 274.060 тестов. За последние сутки специалисты провели 10,5 тыс. исследований", — говорится в сообщении.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся "в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания".

Министр здравоохранения Владимир Караник 8 мая заявил, что в некоторых районах Минской и Витебской областей наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. "В остальных регионах мы считаем, что вышли на плато. Надо еще некоторое время оказывать помощь в таком интенсивном режиме, после чего будет снижение заболеваемости и обратное перепрофилирование коечного фонда для обычного режима работы", — сообщил чиновник.

Анализ ситуации, отметил он, показывает, что у большинства пациентов инфекция протекает в легкой форме, но у 15-20% выявляются осложнения в виде пневмонии. Медпомощь пациентам оказывается как в амбулаторных условиях при легкой форме заболеваемости, так и в стационарах. На сегодня перепрофилированный коечный фонд занят менее чем на половину, есть все необходимые медикаменты, оборудование, заявил Караник. "Мы считаем, что ситуация контролируемая, управляемая, резервы у системы здравоохранения есть", — подчеркнул министр.

Караник сообщил, что в ближайшее время в страну прибудут экспресс-тесты на антитела к COVID-19. На первом этапе тесты распределят по медицинским учреждениям. Минздрав также планирует провести в отдельных районах страны централизованные исследования для определения иммунной прослойки к COVID-19. "Мы постараемся сделать это максимально оперативно. По ряду районов будем проводить централизованные исследования всех пациентов, которые находились на больничном листе в последние два месяца по поводу респираторных инфекций", — сказал чиновник.

Он не исключил второй волны заболеваний в осенне-зимний период. "Поэтому мы будем проводить исследования, чтобы определить иммунную прослойку среди нашего населения. В каких-то районах это будет централизованно, где-то будет налажена возможность пройти всем желающим", — заявил Караник.

Александр Лукашенко считает, что "если мы и дальше будем идти выбранным путем, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус". Он выразил уверенность, что "в Беларуси сумеют побороть коронавирус, в том числе и с Божьей помощью". "Думаю, Господь поможет преодолеть по всей стране эти несчастье и напасть", — сказал официальный лидер 8 мая после торжественной церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы и гибели мирного населения, которая прошла в минском храме-памятнике Всех Святых.