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Дата распечатки: 12.05.2020 20:28
 
12.05.2020 19:34 Экономика

Определены субъекты, которые освобождаются от арендной платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности

Минск, 12 мая. Указом президента от 12 мая № 160 определены субъекты, которые освобождаются от арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности".

Указ принят "в целях обеспечения единых подходов к исчислению и уплате ежегодных платежей в виде земельного налога и арендной платы". По сообщению пресс-службы президента, организации не уплачивают ее за земельные участки, занятые водохранилищами и сооружениями, которые укрепляют берег и используются гидроэлектростанциями для производства энергии. Технопарки освобождаются от арендной платы за землю, если они сдают недвижимое имущество своим резидентам, бюджетные организации — за землю при сдаче ими капитальных строений (зданий, сооружений) в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование на срок до одного календарного месяца.

В соответствии с указом проиндексированы фиксированные размеры арендной платы на прогнозный уровень инфляции.

Кроме того, отменено применяемое местными органами власти десятикратное увеличение ставок арендной платы за земельные участки, занятые неиспользуемым имуществом, а также эксплуатируемые с нарушением земельного законодательства.

Закреплена возможность применения крестьянскими (фермерскими) хозяйствами льготы по арендной плате за сельскохозяйственные земли сельскохозяйственного назначения.

БелаПАН.

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