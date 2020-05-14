Министр образования: График выпускных экзаменов в школах может быть откорректирован

Минск, 14 мая. Учебный год в Беларуси будет завершен в установленные сроки — 30 мая, заявил 14 мая министр образования Игорь Карпенко по итогам встречи с Александром Лукашенко.

По информации пресс-службы Минобразования, Карпенко отметил, что график выпускных экзаменов в школах может быть "немного откорректирован в зависимости от содержания предметов". Чиновник подчеркнул, что в ходе экзаменов будут приняты необходимые санитарно-эпидемиологические меры в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения.

По словам главы Минобразования, несмотря на смещение сроков проведения централизованного тестирования с 13 на 25 июня, запас времени для подготовки к началу нового учебного года остается. "Как раз мы укладываемся во все сроки проведения кампании, включая момент подачи документов, зачисление в высшие учебные заведения на бюджет и платно, поступление в средние специальные и профессионально-технические учебные заведения", — пояснил Карпенко.

Он также сообщил, что тестирование по наиболее массовым предметам (русский язык и математика) разделят на два дня, при этом "тесты первого и второго дня будут отличаться, поскольку по каждому предмету в соответствии с программой общего среднего образования создана достаточно большая база".

По словам министра, детские лагеря в школах начнут работать 1 июня. Количество мест в них будет зависеть от количества желающих. Сроки начала работы летних лагерей с круглосуточным пребыванием сдвинутся на более поздний период. "Учитывая пожелания Министерства здравоохранения, летние лагеря с круглосуточным пребыванием мы откроем 15 июня", — сообщил Карпенко.

Планируется, что работы по подготовке круглосуточных лагерей для приема детей будут завершены к 1 июня.