Минск, 15 мая. В Центральную комиссию по выборам и проведению республиканских референдумов подано 55 заявлений о регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты на выборах 9 августа нынешнего года. Это абсолютный рекорд всех президентских кампаний в стране.

11 мая в ЦИК было подано три заявления, 12-го — два, 13-го — пять, 14-го — 24, 15-го (последний день приема документов) — 21.

Заявления подали следующие претенденты на высший государственный пост (либо их представители):

1. Александр Абрамович (1960 года рождения, пенсионер, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), проживает в Борисове);

2. Марина Адамович (1961, пенсионерка, беспартийная, Минск) — супруга оппозиционного политика Николая Статкевича;

3. Елена Ашихмина (1968, помощник директора ООО "Болсе", директор ООО "БелТехПодшипник", беспартийная, Минск);

4. Виктор Бабарико (1963, временно не работающий, беспартийный, Логойский район) — экс-председатель правления "Белгазпромбанка";

5. Регина Беркус (1959, пенсионерка, беспартийная, Лида);

6. Антонина Вишнякова (1985, раскройщица материалов СЗАО "Отико", беспартийная, Минск);

7. Михаил Волынец (1974, ремесленник, беспартийный, Минск);

8. Олег Гайдукевич (1977, депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии, Минск);

9. Юрий Ганцевич (1976, фермер, беспартийный, Гомельский район);

10. Александр Гречишников (1976, ИП, беспартийный, Минск);

11. Юрий Губаревич (1978, индивидуальный предприниматель, председатель движения "За Свободу", беспартийный, Минск);

12. Елена Давыдова (1981, врач-бактериолог Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Гомельской городской станции скорой медицинской помощи, беспартийная, Гомель);

13. Андрей Дмитриев (1981, сопредседатель ОО "Говори правду", беспартийный, Минск);

14. Анжелика Железнякова (1967, безработная, беспартийная, Минский район);

15. Виталий Зелковский (1980, инженер-дизайнер, беспартийный, Молодечно) — получил прозвище "суровый турист" за одинаковое выражение лица на фотографиях во время путешествий;

16. Алексей Зуевич (1970, индивидуальный предприниматель, беспартийный, Ельский район);

17. Андрей Иванов (1968, индивидуальный предприниматель, Коммунистическая партия Беларуси, Минск);

18. Анна Канопацкая (1976, индивидуальный предприниматель, беспартийная, депутат ПП НС 6-го созыва, Минск);

19. Петр Карабанов (1961, глава фермерского хозяйства, беспартийный, Жлобинский район);

20. Юрий Касач (1965, начальник отдела инновационных технологий промышленной группы "Адаман", беспартийный, Новополоцк);

21. Владимир Кийко (1981, безработный, Партия БНФ, Витебск);

22. Наталья Кисель (1969, заместитель директора частного предприятия "Кисель В.В.", беспартийная, Минск);

23. Игорь Клещук (1979, ремесленник, беспартийный, Минск);

24. Ольга Ковалькова (1984, главный бухгалтер ЖСПК № 791, беспартийная, Минск) — сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия";

25. Николай Козлов (1967, и.о. председателя Объединенной гражданской партии, Минск);

26. Дмитрий Кудравец (1975, машинист насосных установок Жодинского водоканала, беспартийный, Жодино);

27. Александр Лукашенко (1954, Минск) — баллотируется на шестой президентский срок.

28. Вероника Мищенко (1968, ИП, беспартийная, Жлобинский район);

29. Андрей Можейко (1972, безработный, беспартийный, Гомель);

30. Олег Невейков (1973, социальный работник, беспартийный, Гомельский район);

31. Владимир Невмержицкий (1970, безработный, беспартийный, Мозырь);

32. Владимир Непомнящих (1952, пенсионер, Объединенная гражданская партия, Гомель);

33. Ольга Николайчик (1968, безработная, беспартийная, Минск) — режиссер-документалист;

34. Юрий Новиков (1962, вахтер ООО "Экструзионные технологии", беспартийный, Могилев);

35. Валерий Перевощиков (1949, пенсионер, беспартийный, Минск);

36. Тамара Потоцкая (1966, агроусадьба "Чижи", беспартийная, Барановичи);

37. Владимир Провальский (1959, индивидуальный предприниматель, беспартийный, Витебск) — на президентских выборах 2010 года ЦИК обвинил его в фальсификации более 100 тыс. подписей избирателей;

38. Жанна Романовская (1967, безработная, беспартийная, Минск);

39. Александр Скребец (1970, безработный, беспартийный, Минск);

40. Николай Соляник (1955, пенсионер, беспартийный, Гродно);

41. Павел Спирин (1984, председатель правления ЖСПК № 956, беспартийный, Копыльский район) — видеоблогер (33,7 тыс. подписчиков);

42. Николай Статкевич (1956, пенсионер, беспартийный, Минск) — председатель оргкомитета по созданию партии "Народная Грамада", сопредседатель Белорусского национального конгресса;

43. Сергей Статкевич (1965, безработный, беспартийный, Речица);

44. Наталья Стрельченко (1982, безработная, беспартийная, Дубровно);

45. Александр Таболич (1979, мастер перманентного макияжа и татуировки ООО "Скинарт", беспартийный, Минск) — лидер музыкальной группы Znich;

46. Светлана Тихановская (1982, безработная, беспартийная, Минск) — супруга видеоблогера Сергея Тихановского;

47. Сергей Тихановский (1978, директор ОДО "Студия Компас", беспартийный, Гомель) — видеоблогер, youtube-канал "Страна для жизни" (182 тыс. подписчиков);

48. Валентин Фролов (1983, индивидуальный предприниматель, беспартийный, Глусский район);

49. Виктория Хотенко (1978, операционная санитарка Минской областной детской клинической больницы, беспартийная, Логойск);

50. Валерий Цепкало (1965, индивидуальный предприниматель, экс-руководитель Парка высоких технологий, беспартийный, Минск);

51. Сергей Черечень (1985, директор ООО "С58 Технолоджис", председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада", Минск);

52. Юрий Чудинович (1972, индивидуальный предприниматель, беспартийный, Барановичи);

53. Александр Школьников (1976, безработный, беспартийный, Орша);

54. Виктор Шорец (1971, электрогазосварщик "Минскметростроя", Минск);

55. Александр Якушков (1956, пенсионер, беспартийный, Витебск).

15 мая на заседании ЦИК было объявлено об отказе зарегистрировать 10 инициативных групп: Зелковского (состоит из одного человека — его самого при необходимом минимуме 100), Тихановского (на документах нет личной подписи), Вишняковой, Гречишникова, Железняковой, Клещука, Мищенко, Николайчик, Фролова и Хотенко (нарушение принципа добровольности при формировании инициативных групп). Все, кроме, Зелковского, являлись "кандидатами протеста" (всего их 27), которые выдвинулись по инициативе Николая Статкевича, чтобы дать возможность гражданам собираться на предвыборных пикетах без угрозы быть привлеченными к ответственности за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.

Вместо Тихановского претендентом на пост президента оперативно выдвинулась его супруга Светлана и назначила мужа, отбывающего в Гомеле 15-суточный арест за участие в декабрьской акции протеста против углубленной интеграции с Россией, руководителем своей инициативной группы.

19 мая — последний день регистрации инициативных групп. Сбор подписей пройдет с 21 мая по 19 июня. Для получения статуса кандидата в президенты необходимо иметь 100 тыс. действительных подписей.