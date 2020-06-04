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Дата распечатки: 04.06.2020 12:53
 
04.06.2020 11:28 Политика, Экономика

Лукашенко провел перестановки в правительстве

Минск, 4 июня. Первым вице-премьером Беларуси назначен Николай Снопков, занимавший до настоящего времени должность посла в Китае. Такое решение принял 4 июня Александр Лукашенко, сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

Прежний первый вице-премьер Дмитрий Крутой назначен заместителем главы Администрации президента.

Александр Субботин, занимавший должность министра промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии, назначен вице-премьером Беларуси.

Иван Тертель назначен председателем Комитета госконтроля, до этого он занимал должность начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте.

Гендиректор телеканала СТВ Игорь Луцкий назначен министром информации.

(Будет дополнено.)

БелаПАН.

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Четверг, 04 Июнь 2020, 12:53
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