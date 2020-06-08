Умер белорусский художник Владимир Басалыга

Минск, 8 июня. Известный белорусский художник-график Владимир Басалыга скончался 7 июня на 81-м году жизни.

Как сообщил БелаПАН председатель Белорусского союза художников (БСХ) Глеб Отчик, похороны пройдут 10 июня в Слуцке. Место и время прощания будут объявлены позже.

Владимир Басалыга родился в Слуцке 1 апреля 1940 года. В 1960 году окончил Минское художественное училище им. Глебова, в 1967-м — Белорусский государственный театрально-художественный институт.

С 1966 по 1971 год работал главным художником управления художественной промышленности Министерства местной промышленности БССР, с 1971 по 1980 год — главным художником Художественного фонда БССР.

С 1989 по 1992 год работал старшим преподавателем, с 1992 по 1999 год — деканом, доцентом художественного факультета Белорусской академии искусств.

С 1999 года — заместитель председателя, а с 2001 по 2007 год — председатель Белорусского союза художников.

У художника остались жена, трое детей и трое внуков.

В республиканских и всесоюзных выставках он участвовал с начала 1960-х годов. Основные жанры творчества — книжная и станковая графика, декоративно-прикладное искусство, экслибрисы. Главными темами являются те, которые связаны с национальной культурой, традиционным бытом, народными верованиями, белорусским языком (серия "Мова наша родная" — "Язык наш родной"), архитектурой (начатый в 1977 году цикл "Помнікі дойлідства Беларусі" ("Памятники архитектуры Беларуси") продолжался до текущего времени).

За личные достижения в области изобразительного искусства в 1991 году награжден медалью имени Франциска Скорины. Лауреат многочисленных международных и всесоюзных и конкурсов, обладатель около полусотни дипломов.