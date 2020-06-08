Минск, 8 июня. Беларусь поддержала решение о переносе на год Всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае, сообщила пресс-служба Национального центра маркетинга МИД.

Ранее планировалось ее проведение с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года. Готовилась работа национального павильона Беларуси.

Решение о переносе приняла генеральная ассамблея Международного бюро выставок в связи с эпидемиологической ситуацией. Мировой выставочный форум пройдет с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года с сохранением прежнего официального названия — Expo 2020 Dubai.

Решение об изменении сроков проведения выставки было принято на основании дистанционного голосования, в котором приняли участие 113 из 117 государств — членов организации, имеющих право голоса. За перенос высказались все.

Национальный центр маркетинга МИД Беларуси выступает оператором национального павильона на Expo 2020 Dubai.