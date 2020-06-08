Белстат: В последнее десятилетие фермерские хозяйства по темпам роста производства продукции значительно опережали сельхозорганизации

Минск, 8 июня. На протяжении последних десяти лет фермерские хозяйства по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции значительно опережали сельхозорганизации, сообщил Национальный статистический комитет.

Производство продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2019 году по сравнению с 2010-м увеличилось в сопоставимых ценах в 3,1 раза, в том числе продукции растениеводства — в 3,5 раза, животноводства — на 47,5%.

Возросла доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2019 году она составила 2,7% (в 2010 году — 1%), при этом в производстве продукции растениеводства — 5,4% (1,6%), животноводства — 0,4% (0,3%).

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности свыше 70% крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство. На его долю приходится более 90% производимой фермерами продукции.

В 2019 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 200,8 тыс. тонн, картофеля — 448,5 тыс. тонн, овощей — 379,8 тыс. тонн, сахарной свеклы — 121,3 тыс. тонн.

Располагая 2,5% общей площади сельскохозяйственных земель, фермерские хозяйства в 2019 году произвели 20,5% овощей, 7,3% картофеля, 2,7% зерна, 2,5% сахарной свеклы. При этом доля фермерского сектора в производстве овощей по сравнению с 2010 годом увеличилась в 3,4 раза, картофеля — в 3,7 раза, сахарной свеклы — в 1,8 раза, зерна — в 1,9 раза.

В общем объеме производства продукции животноводства на долю фермерских хозяйств приходится незначительная часть. В 2019 году их удельный вес в реализации скота и птицы на убой (в живом весе) составил 0,7%, молока — 0,4%. Более весомый вклад фермерских хозяйств в производстве шерсти — 13,6%.

Возрос экспортный потенциал крестьянских (фермерских) хозяйств, отмечает Белстат. В 2019 году экспорт продукции составил 66,9 млн долларов США (в 2014 году — 55,5 млн). Фермерские хозяйства экспортировали 127,7 тыс. тонн картофеля (в 10,1 раза больше, чем в 2014 году), 5,3 тыс. тонн капусты (на 20,6% больше), 2,2 тыс. тонн репчатого лука и чеснока (в 12,3 раза больше), 15,9 тыс. тонн яблок и груш (в 3,6 раза больше).

На начало 2020 года насчитывалось 3.265 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств. За последние девять лет их число увеличилось на треть.

На 1 января 2020 года в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 213,9 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных — 150,7 тыс. га. По сравнению с 2010 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились на 85,5%, пахотные — на 76,5%. В среднем на одно крестьянское (фермерское) хозяйство приходится 79 га сельскохозяйственных земель.