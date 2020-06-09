ЕС призвал снять обвинения с Тихановского и других активистов

Минск, 9 июня. Европейский союз призывает белорусские власти снять обвинения с Сергея Тихановского и других активистов и немедленно их освободить. Об этом заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано, его комментарий опубликован в "Фейсбуке" представительства ЕС в Беларуси.

"Мы приняли к сведению сообщения о том, что обвинения в совершении уголовного преступления предъявлены Сергею Тихановскому и еще нескольким активистам, — сказал Стано. — С учетом произвольного характера задержания и уголовного преследования Сергея Тихановского ЕС по-прежнему призывает к немедленному и безоговорочному освобождению Сергея Тихановского и снятию всех обвинений, выдвинутых против него и других активистов. Безусловно, это относится также к другим обвиняемым и задержанным активистам".

Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий также отметил, что прошлогодняя парламентская кампания стала для белорусского руководства "упущенной возможностью провести выборы в соответствии с международными стандартами".

Во время президентской гонки 2020 года власти страны "стоят перед фундаментальным выбором", поскольку характер проведения этой кампании "будет иметь решающее влияние на дальнейшее развитие отношений ЕС и Беларуси".

"Чрезвычайно важно, чтобы основные права и свободы граждан Беларуси были в полной мере соблюдены и чтобы власти обеспечили полное соблюдение условий для настоящей политической конкуренции. Такие шаги способствовали бы демократическому развитию Беларуси", — подчеркнул Стано.

9 июня Следственный комитет сообщил, что Тихановскому и еще семи гражданам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Действия одного из них дополнительно квалифицированы по ст. 364 УК (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел).

По данным следствия, 29 мая во время пикета по сбору подписей в Гродно "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции". В результате этих действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел.

Как отмечает СК, в ходе следственных действий, изучения видеозаписей с места пикетирования "установлено еще одно лицо, применившее насилие к сотрудникам милиции, доставлявшим задержанных в служебный транспорт". В отношении него возбуждено уголовное дело.

С санкции прокуратуры к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные и иные процессуальные действия. Назначено проведение судебно-медицинских и иных экспертиз.

Санкция ч. 1 ст. 342 УК предусматривает штраф или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Автор youtube-канала "Страна для жизни" популярный блогер из Гомеля Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение его супруги Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Произошел инцидент с участием милиционеров, один из которых упал. МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. 4 июня во время ночного обыска на даче у матери Тихановского было найдено 900 тыс. долларов.

Правозащитники объявили Тихановского политзаключенным. В его защиту высказались Европейская служба внешних действий и Европарламент. Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала белорусские власти к "максимальной сдержанности", а США, ЕС и Великобритания — принять меры для "проведения мирных, свободных и справедливых выборов".

У youtube-канала "Страна для жизни" 233 тыс. подписчиков.