Тихановского и еще семь человек обвиняют в подготовке нарушения общественного порядка

Минск, 9 июня. Сергею Тихановскому и еще семи гражданам предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщил Следственный комитет в своем телеграм-канале.

По данным следствия, 29 мая во время пикета по сбору подписей в Гродно "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции". В результате этих действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел.

"Сергею Тихановскому и еще семи лицам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси", — говорится в сообщении.

Как отмечает СК, в ходе следственных действий, изучения видеозаписей с места пикетирования, "установлено еще одно лицо, применившее насилие к сотрудникам милиции, доставлявшим задержанных в служебный транспорт". В отношении него возбуждено уголовное дело.

С санкции прокуратуры к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия. Назначено проведение судебно-медицинских и иных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция ч. 1 ст. 342 УК предусматривает штраф или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Блогер Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение его супруги Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Там произошел инцидент с участием милиционеров, один из которых упал. МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. 4 июня во время ночного обыска на даче у матери Тихановского было найдено 900 тыс. долларов.

Правозащитники объявили Тихановского политзаключенным. В его защиту высказались Европейская служба внешних действий и Европарламент. Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала белорусские власти к "максимальной сдержанности", а США, ЕС и Великобритания — принять меры для "проведения мирных, свободных и справедливых выборов".

У youtube-канала Тихановского "Страна для жизни" 233 тыс. подписчиков.