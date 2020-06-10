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Дата распечатки: 10.06.2020 15:09
 
10.06.2020 13:45 Политика, Экономика

Лукашенко: Поступают жалобы, что частные компании увольняют тех, кто не подписался за альтернативных так называемых кандидатов

Минск, 10 июня. Александр Лукашенко поручил проверить, по каким причинам частные компании в последние месяцы увольняли людей. Об этом он заявил 10 июня на совещании в Минске по актуальным общественно-политическим вопросам, сообщает пресс-служба президента.      
 
"В последнее время, уверен, и вам так же, как и мне, поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании. Что меня возмущает особенно — в Минске, других городах (это характерно для городов) частные компании увольняют людей. Притом, боюсь сказать массово, но достаточно много. Я насчет этого соответствующее заявление уже делал. Мало того, увольняют людей — тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался — уходи", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.  

Он попросил главу Администрации президента Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Наталью Кочанову и управляющего делами президента Виктора Шеймана подключиться к этому вопросу и выработать систему проверок частных компаний.

"На госпредприятиях такого нет, — заметил глава государства. — И посмотреть, за что уволили людей за последние три месяца. Публично хочу сказать: если они хотят в Беларуси порядочно работать и давать пользу стране, не обижая людей, они должны восстановить этих людей или оплатить им за три, два или один месяц — за то, что выкинули безосновательно".

Марина Носова, БелаПАН.

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