Лукашенко об увольнениях из частных компаний: Надо прошерстить этих пузатых буржуев
По словам Лукашенко, на госпредприятиях этого нет. Нужно "посмотреть, за что уволили людей за последние три месяца", поручил он. "Если они хотят в Беларуси порядочно работать и давать пользу для страны, не обижая людей, они должны восстановить этих людей, или оплатить за три, два, один месяц за то, что они выкинули безосновательно", — заявил официальный лидер, фрагмент выступления которого был показан в эфире телеканала "Беларусь 1".
Он также поручил выработать схему с генеральным прокурором, подключить Комитет государственного контроля, следственные органы и "прошерстить этих пузатых буржуев, чтобы они несли ответственность за людей". "Что за система? На Гоа, Канары и еще какие-то острова у них есть деньги ехать. А людям нормальную зарплату заплатить — не могут, а еще с работы выгоняют. В нашей стране этого быть не должно", — подчеркнул глава государства.
По словам Лукашенко, к нему поступаю жалобы от людей "по ходу так называемой этой избирательной кампании". "Потому что она не началась. Что меня возмущает особенно — В Минске, в других городах (это характерно для городов) частные компании увольняют людей, притом боюсь сказать массово, но достаточно много. Я насчет этого соответствующее заявление уже делал. Мало того, увольняют людей, тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов. А ты за Петрова, Сидорова не расписался — уходи", — отметил белорусский руководитель.
Он напомнил, что просил не увольнять людей "еще в начале года из-за этой пандемии". "Дело здесь не в выборах. Нет — начали выкидывать. И обнаглели, не боятся: ты за своего Лукашенко — ну, иди на улицу. Это что такое? Я несколько жалоб получил. Попросил проверить. Выкидывают людей беззащитных. У кого нет денег, папы, мамы, которые могут защитить. Вот выкидывают на улицу беззащитных людей. Значит, надо этих буржуев привести в чувства. Мы никому не должны позволить обидеть простого человека", — заключил Лукашенко.
Глава государства попросил руководителя Администрации президента Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Наталью Кочанову и управляющего делами президента Виктора Шеймана подключиться к этому вопросу и выработать систему проверок частных компаний.