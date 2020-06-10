Лукашенко об увольнениях из частных компаний: Надо прошерстить этих пузатых буржуев

Минск, 10 июня. Александр Лукашенко на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам 10 июня поручил проверить частные компании, которые в последние три месяца уволили работников, в том числе тех, "кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов".

По словам Лукашенко, на госпредприятиях этого нет. Нужно "посмотреть, за что уволили людей за последние три месяца", поручил он. "Если они хотят в Беларуси порядочно работать и давать пользу для страны, не обижая людей, они должны восстановить этих людей, или оплатить за три, два, один месяц за то, что они выкинули безосновательно", — заявил официальный лидер, фрагмент выступления которого был показан в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он также поручил выработать схему с генеральным прокурором, подключить Комитет государственного контроля, следственные органы и "прошерстить этих пузатых буржуев, чтобы они несли ответственность за людей". "Что за система? На Гоа, Канары и еще какие-то острова у них есть деньги ехать. А людям нормальную зарплату заплатить — не могут, а еще с работы выгоняют. В нашей стране этого быть не должно", — подчеркнул глава государства.

По словам Лукашенко, к нему поступаю жалобы от людей "по ходу так называемой этой избирательной кампании". "Потому что она не началась. Что меня возмущает особенно — В Минске, в других городах (это характерно для городов) частные компании увольняют людей, притом боюсь сказать массово, но достаточно много. Я насчет этого соответствующее заявление уже делал. Мало того, увольняют людей, тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов. А ты за Петрова, Сидорова не расписался — уходи", — отметил белорусский руководитель.

Он напомнил, что просил не увольнять людей "еще в начале года из-за этой пандемии". "Дело здесь не в выборах. Нет — начали выкидывать. И обнаглели, не боятся: ты за своего Лукашенко — ну, иди на улицу. Это что такое? Я несколько жалоб получил. Попросил проверить. Выкидывают людей беззащитных. У кого нет денег, папы, мамы, которые могут защитить. Вот выкидывают на улицу беззащитных людей. Значит, надо этих буржуев привести в чувства. Мы никому не должны позволить обидеть простого человека", — заключил Лукашенко.

Глава государства попросил руководителя Администрации президента Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Наталью Кочанову и управляющего делами президента Виктора Шеймана подключиться к этому вопросу и выработать систему проверок частных компаний.