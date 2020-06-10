В Гродно после пикета за Лукашенко задержали журналистов "Белсата"

Минск, 10 июня. 10 июня в Гродно задержали журналистов польского телеканала "Белсат", которые вели трансляцию с пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Александра Лукашенко.

По информации "Белсата", Дмитрия Мицкевича и оператора Сергея Ковалева задержали восемь человек в штатском. Журналистов посадили в микроавтобус и уехали в неизвестном направлении.

"Закончили стрим и возвращались уже к машине. Увидели, что идет за нами группа сбитых парней. Как только за ближайший угол завернули, они сразу наскочили и крикнули, что они Ленинский отдел милиции. Человек восемь их было. Завели в бус и уехали", — сообщил журналист Павел Можейко, который был свидетелем задержания. По его мнению, журналисты сейчас находятся в Ленинском РОВД Гродно.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, жене одного из задержанных сообщили в милиции, что против журналистов ведется административный процесс за работу без аккредитации.