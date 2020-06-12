Суд не удовлетворил жалобу Тихановского на 15-суточный арест

12 июня в Гомельском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы находящегося в заключении блогера Сергея Тихановского, которую он подал в мае.

Тихановский обжаловал решение суда Советского района Гомеля, который наказал его 15-суточным арестом якобы за несанкционированный митинг. Таким образом милиция и суд расценили встречи блогера с подписчиками в Мёрах (Витебская область) и Солигорске (Минская область).

На фото 1 — мать Сергея Тихановского Софья Ефремовна.