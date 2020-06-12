Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/06/12/media_gomel1206/
Дата распечатки: 12.06.2020 17:27
 
12.06.2020 17:10 Фото

Суд не удовлетворил жалобу Тихановского на 15-суточный арест

    Посмотреть Посмотреть

12 июня в Гомельском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы находящегося в заключении блогера Сергея Тихановского, которую он подал в мае.

Тихановский обжаловал решение суда Советского района Гомеля, который наказал его 15-суточным арестом якобы за несанкционированный митинг. Таким образом милиция и суд расценили встречи блогера с подписчиками в Мёрах (Витебская область) и Солигорске (Минская область).

На фото 1 — мать Сергея Тихановского Софья Ефремовна.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 12 Июнь 2020, 17:27
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239