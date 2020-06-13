В Беларуси от COVID-19 умерло уже более 300 человек

Минск, 13 июня. Количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 53.241, скончалось 303 человека (плюс пять за последние сутки), сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Прирост заболевших за сутки составил 721 случай (1,4%). После двух суток снижения данный показатель вновь начал расти (в предыдущие сутки было 704 новых случая и пять смертей). Минздрав традиционно отмечает, что умерли пациенты "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Выздоровели и выписаны 29.111 пациентов, в том числе за последние сутки — 1.351.

Всего проведено 714.324 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 17.313.

Количество жертв коронавируса в Беларуси превысило 100 4 мая, 200 — 25 мая.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся "в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания". Второй месяц Минздрав не проводит пресс-мероприятия.

12 июня официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев сообщил журналистам, что Беларусь все еще находится на стадии локальной передачи коронавирусной инфекции COVID-19, и ситуация достаточно серьезная.

"Мы видим, что с наступлением лета у людей накопилась какая-то усталость, они перестают осознавать все еще существующую опасность. Это очень волнующая тенденция, потому что вирус никуда не делся, опасность сохраняется, несмотря на некоторую стабилизацию и снижение количества новых регистрируемых случаев", — отметил он.

Бердыклычев подчеркнул, что "признаков сезонности у этого вируса нет" — он распространяется и в странах с жарким климатом. "Поэтому надеяться, что летом вирус сам уйдет, не приходится. Все рекомендации остаются прежними: респираторный этикет, гигиена рук, физическое дистанцирование, а где оно невозможно — ношение масок", — сказал представитель ВОЗ.