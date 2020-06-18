Виктор Бабарико с сыном перестали выходить на связь (дополнено)

Минск, 18 июня. Претендент на пост президента Беларуси, бывший председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико и его сын Эдуард, глава его инициативной группы, 18 июня поехали сдавать очередную часть собранных подписей и перестали выходить на связь. Об этом сообщил штаб Бабарико около 10.20 в своем телеграм-канале.

Команда Бабарико сообщила, что за его выдвижение кандидатом в президенты собрано уже 425 тысяч подписей. До конца дня планировалось собрать 500 тысяч.

"Но, к сожалению, нам изо всех сил мешают установить наш рекорд, — говорится в сообщении штаба. — Сегодня утром Эдуард и Виктор поехали сдавать очередную часть подписей, собранных вами. Сейчас они не выходят на связь, телефоны не доступны. ДФР (департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. — БелаПАН.) дверь не открывает, комментариев не дает".

"В любом случае в 19.00 в эту пятницу смотрите наш еженедельный стрим. Мы давно готовились и сделаем важное заявление по поводу наших дальнейших действий вне зависимости от того, будут ли Виктор и Эдуард с нами", — проанонсировал штаб претендента.



Незадолго до сообщения штаба один из анонимных телеграм-каналов, посвященных Беларуси, распространил информацию о том, что "сегодня утром Виктор Бабарико и его сын Эдуард были доставлены в департамент финансовых расследований КГК для проведения следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов". Заявлялось, что "следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, связанного с "Белгазпромбанком".

11 июня в головном офисе "Белгазпромбанка", который Виктор Бабарико возглавлял около 20 лет и покинул в связи с участием в президентской кампании, а также ряде других компаний прошли обыски.

12 июня Александр Лукашенко заявил, что КГК проверяет "Белгазпромбанк" по его поручению. При этом он утверждал, что никакой политической подоплеки в данном деле нет.



Сам Бабарико связывает происходящее с его политической деятельностью. "Масштабность этой акции беспрецедентная, — сказал он 16 июня в интервью телеканалу "Белсат". — Она проводится в рамках предвыборной кампании, и с моей точки зрения, очевидно, что она носит политический характер".



17 июня команда Бабарико сообщила, что его расчетный счет со сформированным избирательным фондом заблокирован. "17 июня при попытке осуществления платежей за счет средств избирательного фонда сотрудники АСБ "Беларусбанк" сообщили, что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету. Документы, подтверждающие арест либо наличие иных оснований для ограничения распоряжения средствами избирательного фонда, предоставлены не были", — уточнили в штабе.

На расчетном счете находятся денежные средства избирательного фонда — более 100 тысяч рублей. "Запрет на распоряжение данными средствами не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. На неправомерность такого запрета будет обращено внимание уполномоченных государственных органов: нами будут подготовлены и поданы соответствующие жалобы", — подчеркнули в штабе.

Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель 17 июня заявил БелаПАН, что в ЕС "обеспокоены недавними действиями, предпринятыми против Виктора Бабарико", и призывают "к полному соблюдению законности и прозрачному расследованию".