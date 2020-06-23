"Платформа гражданской солидарности": Президентская кампания проходит в атмосфере страха, угроз и запугивания

Минск, 23 июня. Президентская кампания в Беларуси с самого начала "проходит в атмосфере страха, постоянных угроз и запугивания", говорится в заявлении коалиции "Платформа гражданской солидарности", которая объединяет неправительственные организации стран региона Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Заявление опубликовано 22 июня на официальном сайте коалиции. В нем отмечается, что во время избирательной кампании "произошли задержания и аресты членов инициативных групп и обычных избирателей", которые участвовали в "мирных пикетах по сбору подписей". "Последний срок сбора подписей за выдвижение кандидатов уже прошел, но ситуация быстро развивается и количество нарушений прав человека во время избирательной кампании с каждым днем растет", — подчеркивают представители коалиции.



"Эта беспрецедентная ситуация должна привести к усиленному международному контролю событий в стране и взаимодействию с правительством Беларуси, — убеждены авторы заявления. — Мирная, справедливая и свободная избирательная кампания и день выборов имеют решающее значение для обеспечения всесторонней безопасности Беларуси и ее граждан. В этой ситуации ОБСЕ должна сыграть важную роль как представитель международного сообщества с учетом ее мандатов в области демократии и защиты прав человека".

В заявлении также отмечается, что выборы проходят на фоне пандемии COVID-19. При этом белорусские власти "не выполняют рекомендации ВОЗ и официально не применяют меры по повсеместному физическому дистанцированию, что будет особенно актуально в день выборов".

Представители коалиции ссылаются на данные белорусских правозащитников, согласно которым с 6 мая по 21 июня "сотни человек были задержаны, осуждены на административные аресты или оштрафованы по административным обвинениям, которые используются для политического преследования". До сих пор гражданам "предъявляют обвинения и судят за участие в мирных собраниях и выражение мнений".



Авторы заявления также обращают внимание на условия в минском центре изоляции правонарушителей, где отбывают наказание большинство задержанных. Правозащитники расценивают условия их содержания как "пытки и жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение".

"Особенно жесткое давление" оказывается на потенциальных кандидатов в президенты. В заявлении напоминается об уголовном преследовании блогера Сергея Тихановского — мужа и руководителя инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихановской, а также уголовном преследовании бывшего главы "Белгазпромбанка", участника избирательной кампании Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который возглавляет инициативную группу отца.

Аресты претендента на пост президента и членов инициативных групп "вызвали новую волну общественных протестов", говорится в заявлении. "Акции были жестоко разогнаны, несмотря на их мирный характер. ОМОН насильственно задерживал и избивал участников акций. Представители правоохранительных органов задержали по меньшей мере десять работников СМИ, включая журналистов "Радыё Свабода", Reuters, Euroradio.fm, tut.by, Onliner.by, Belsat TV и Bobr.by, в Минске, Гомеле и Бобруйске. Журналистов задержали во время освещения собраний в последний день сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты", — констатируют представители коалиции.



Они настаивают на том, что власти Беларуси "должны уважать основные свободы и права человека в соответствии с международными обязательствами" страны, а также "воздержаться от любых ограничений прав потенциальных кандидатов, уважать свободу выражения мнений, избегать задержаний мирных демонстрантов и немедленно освободить всех произвольно задержанных активистов".

"Платформа гражданской солидарности" призывает власти "прекратить беспрецедентные репрессии против оппозиции", освободить Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, оппозиционных политиков Павла Северинца, Николая Статкевича, других активистов и участников мирных акций протеста.

Власти должны "обеспечить всем кандидатам в президенты возможность свободно участвовать в свободных и демократических выборах, основанных на принципах равенства и конкурентной политической борьбы". Им следует "воздержаться от вмешательства в деятельность правозащитников и независимых журналистов; освободить всех политзаключенных и прекратить преследование активистов, журналистов и блогеров", говорится в заявлении.



В стране должно быть обеспечено "полное соблюдение основных прав и свобод человека, закрепленных в Конституции, Международном пакте о гражданских и политических правах, документах ОБСЕ, включая право на свободное выражение мнений, право на мирные собрания, право быть избранным путем свободных выборов и право на защиту от произвольных задержаний".

Авторы заявления также ждут от белорусских властей скорейшего приглашения миссии БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за выборами.

"Платформа гражданской солидарности" призывает государства ОБСЕ "внимательно следить за ситуацией с правами человека во время президентских выборов в Беларуси и использовать все имеющиеся инструменты для того, чтобы стимулировать соблюдение Беларусью своих прав и обязательств в области ОБСЕ".

Странам ОБСЕ также следует требовать от белорусских властей "максимального использования механизмов ОБСЕ", в том числе увеличения продолжительности наблюдения долгосрочной миссией БДИПЧ ОБСЕ, отмечают представители платформы.



Заявление подписали 39 организаций и правозащитных групп — членов коалиции из Австрии, Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, России, Северной Македонии, США, Украины, Франции и Швеции.

Выборы президента Беларуси назначены 9 августа.