Вице-премьер Назаров: Пандемия вызвала проблемы со сбытом у обувных предприятий

Минск, 23 июня. Пандемия вызвала проблемы со сбытом у обувных предприятий, заявил заместитель премьер-министра Юрий Назаров 23 июня во время посещения ЗАО "Сивельга" в Минске.



"Очень сложная ситуация со сбытом, безусловно. Сегодня даже такие лидеры обувной промышленности, как "Белвест", "Марко", у которых есть собственная товаропроводящая сеть, имеют проблемы, потому что пандемия парализовала жизнь на наших рынках", — сказал Назаров, которого цитирует пресс-служба правительства.



Например, магазины "Белвеста" в России были закрыты, "сбыта не было соответственно, пришлось работать на склад". "Но сегодня мы видим оживление потихоньку. Поэтому сейчас важно сохранить коллективы, загрузку и оборотные средства, потому что частично мы "оборотку" проели", — констатировал вице-премьер.



По его словам, особенно сложно пришлось предприятиям, которые завязаны на потребительский рынок. На "Сивельге" непростая ситуация в первую очередь потому, что есть долги по зарплате. "Надо разбираться, что делать, чтобы люди получили зарплату. Предприятие подало заявление в Экономический суд Минска, начата процедура санации, защитный период, если не ошибаюсь, до 2 июля. Надо сейчас разбираться, что делать с этим предприятием. Поэтому в первую очередь — зарплата, дальше — перспектива развития предприятия", — считает Назаров.

"Сивельга" ранее занимала одну из ведущих позиций в обувной отрасли страны: на ее долю приходилось 5,5% общего производства. Предприятие было создано в 1996 году минским обувным ОАО "Луч" и белорусско-итальянским СП "Амико". "Сивельга" специализируется на производстве модельной и повседневной мужской и женской обуви, а также подростковой обуви из натуральной кожи.