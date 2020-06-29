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Дата распечатки: 29.06.2020 12:59
 
29.06.2020 12:26 Видео, Общество

Анна Канопацкая подала документы на регистрацию кандидатом в президенты

Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая 29 июня подала в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию кандидатом в президенты Беларуси.

На вопрос, что она может ответить людям, которые считают ее спойлером Александра Лукашенко, Канопацкая сказала: "Я могу им ответить, что они ошибаются". "Я еще раз приведу в пример все те законопроекты, все те действия, которые я осуществляла, будучи депутатом Палаты представителей. Все те заявления, которые я делала по легитимности Палаты представителей, законности проведения выборов 9 августа, о той ситуации, которая происходит в стране, о той политике, которая проводится внутри страны. И, наверное, я единственный из всех политиков, который позволял себе говорить, что в Беларуси диктатура", — заявила экс-депутат Палаты представителей.

Комментируя свои резкие публичные высказывания в адрес претендента на пост президента Виктора Бабарико, Канопацкая подчеркнула: она "не играет в политику, а делает политику, в том числе в Беларуси". "В обществе складывается мнение о том, что женщина не может себе позволить говорить нелицеприятные вещи, — сказала она. — Я считаю, что если бы эти выражения в Беларуси говорил мужчина, ему бы однозначно рукоплескали. Здесь, наверное, проблема в том, что белорусское общество сегодня не в полной мере готово принимать успешную женщину как лидера".

Канопацкая также сообщила, что в 2019 году ее основным доходом была зарплата депутата Палаты представителей. В ее декларации за прошлый год фигурирует совокупный доход в размере 45 тысяч 741 рубля и 12 копеек. В эту сумму входит заработная плата, неиспользованный трудовой отпуск и возмещение налога за обучение ребенка в БГУ, пояснила Канопацкая.

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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