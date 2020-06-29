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Дата распечатки: 29.06.2020 11:27
 
29.06.2020 10:29 Политика, Общество

29 и 30 июня минские суды рассмотрят более 30 административных дел задержанных участников "цепей солидарности"

Минск, 29 июня. 29 и 30 июня минские суды рассмотрят не менее 32 административных дел задержанных участников стихийных "цепей солидарности" с гражданами, арестованными в период сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Заседания пройдут в судах Центрального, Ленинского, Московского, Советского, Фрунзенского и Октябрьского районов, а также в УВД Первомайского района.

С 18 по 21 июня до, во время и после акций по всей стране было задержано более 360 человек, в том числе в Минске — свыше 260. Более 100 протоколов было рассмотрено в судах 22 и 23 июня. Согласно неполной информации правозащитников, задержанные были оштрафованы на 5—50 базовых величин (135—1.350 рублей).

БелаПАН.

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