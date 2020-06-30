Верховный суд отменил смертный приговор Виктору Скрундику

Минск, 30 июня. Коллегия Верховного суда 30 июня отменила смертный приговор Виктору Скрундику, рассмотрев его кассационную жалобу.

Об этом сообщил правозащитный сайт dp.spring96.org.

Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке 6 марта приговорил 29-летнего жителя Слуцкого района Виктора Скрундика к смертной казни по обвинению в нескольких убийствах и покушении на убийство. В рамках того же дела 25-летний Виталий Мятеж и 33-летний Валентин Бушнин приговорены к 22 и 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима соответственно.

Трех жителей Слуцкого района обвинили в убийстве двух мужчин 79 и 94 лет, а также покушении на убийство 85-летней женщины в январе 2019 года. Следствие установило, что жертв сначала душили, а после сжигали.

30 июня в Верховном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы на смертный приговор Скрундику, а также приговоры обвиняемых по делу Валентина Бушнина, Сергея Захарченко и Виталия Мятежа.

Как отмечают правозащитники, в суд доставили только Скрундика, он был в наручниках и спецодежде с надписью "ИМН" ("исключительная мера наказания").

Председательствовал судья Сергей Кондратьев. Один из судей коллегии — Виктор Лаевский. На заседании присутствовали координатор кампании "Правозащитники против смертной казни" Андрей Полуда, журналисты.

В начале процесса Скрундик заявил ходатайство о вызове свидетелей — начальника РУВД и других подсудимых по делу — Бушнина, Захарченко и Мятежа. По мнению Скрундика, свидетели могли рассказать, как происходило преступление на самом деле. Но суд отклонил ходатайство.

Судья Лаевский зачитал обстоятельства дела и апелляционную жалобу, в которой Скрундик указал на неправильность избрания меры пресечения, нарушения в отношении него процессуальных норм белорусского законодательства и международных норм во время следствия, просил изменить квалификацию обвинения и смягчить приговор.

Также Скрундик ходатайствовал о назначении психофизиологической экспертизы (проверка на полиграфе) для подтверждения достоверности изложенных в жалобе доказательств. Указал, что во время следствия он себя оговорил под давлением. Суд обратил внимание на тот факт, что в деле есть несколько явок с повинной. Подсудимый заявил, что боялся других фигурантов дела, в частности Бушнина, поэтому брал всю вину на себя.

Скрундик утверждал, что свои первоначальные показания подписывал не глядя.

Гособвинитель Елена Демко высказалась против проведения экспертизы. Суд удалился для принятия решения по ходатайству. И после отклонил ходатайство о проведении психофизиологической экспертизы.

Скрундик зачитал с бумаги, что не признает себя виновным в убийстве 79-летнего Михаила Шугалея и 94-летнего Владимира Гаркавого, так как не знал, что они были живы в момент поджога их домов. Он сказал, что раскаивается и хочет справедливого приговора для всех сообщников, просит прощения у родных убитых, сказал, что каждый день просыпается с мыслью о случившемся. Попросил суд заменить смертную казнь на лишение свободы.

Защитник указала на то, что такие дела всегда вызывают споры и аргументы сторонников и противников смертной казни. Однако бесспорно, что по делам, где наказанием может быть высшая мера, международными нормами предусмотрены гарантии справедливого судебного разбирательства. Соблюдение международных стандартов очень важно, так как в противном случае можно говорить о произвольном лишении человека жизни. Адвокат считает, что нужно было провести более тщательное разбирательство еще в суде первой инстанции, так как были нарушены права и презумпция невиновности Скрундика, дана неправильная юридическая квалификация действиям обвиняемого, поскольку он поджигал дома, а убийства, по показаниям свидетелей, совершал Бушнин. Поэтому наказание, вынесенное Скрундику, чрезмерно строгое. Защитник сказала, что сожалеет о том, что ходатайство о проведении экспертизы отклонили, так как, по ее мнению, было бы понятно, кто на самом деле совершил преступление. Она указала на то, что Бушнин угрожал Скрундику.

В своем выступлении гособвинитель Елена Демко отметила, что за действия, которые совершил Скрундик, предусмотрена смертная казнь. Суд первой инстанции "скрупулезно изучал обстоятельства дела, а обвиняемый последовательно и правдоподобно рассказал об совершенных преступлениях". Другие версии произошедшего Скрундик начал выдвигать только тогда, когда была вынесена смертная казнь.

Прокурор сказала, что "слуцкая банда" терроризировала всю округу. Указала на то, что процессуальных нарушений не было и предыдущие адвокаты по назначению не говорили о том, что какие-либо нарушения были. Попросила оставить вынесенные наказания всем осужденным без изменений, а жалобу — без удовлетворения.

С начала 2020 года в Беларуси было вынесено три смертных приговора, включая приговор братьям Костевым, которые убили учительницу в Черикове (Могилевская область).