Нацбанк снизил ставку рефинансирования

Минск, 1 июля. Ставка рефинансирования 1 июля снижается до 7,75% годовых, сообщил Национальный банк.

"С 1 июля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 8 до 7,75%, ставка по кредиту овернайт — с 9 до 8,75%, ставка по депозиту овернайт — с 7 до 6,75%", — отмечалось в релизе, опубликованном 22 июня.

"Инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось. В мае 2020 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,9% при 5,4% в апреле 2020 года. Годовая базовая инфляция замедлилась до 3,9% (4,5% в апреле 2020 года)", — пояснил свое решение Нацбанк.

Кроме того, "более быстрыми темпами замедляются инфляционные процессы в странах — торговых партнерах Беларуси". "На этом фоне зарубежные центральные банки активно снижают свои ключевые ставки", — подчеркивалось в сообщении.

В этих условиях регулятор "продолжил смягчение денежно-кредитной политики". "Поддержание умеренно мягких монетарных условий позволяет сохранить приемлемый уровень ценовой и финансовой стабильности", — считает центробанк.

19 июня на совещании по вопросам поддержки банками реального сектора экономики Александр Лукашенко раскритиковал жесткую денежно-кредитную политику Нацбанка и поручил снижать ставку рефинансирования. "Посмотрите и по ставке рефинансирования", — сказал Лукашенко, обращаясь к председателю правления Нацбанка Павлу Каллауру. Все страны, заявил официальный лидер, "активно снижают" ставку рефинансирования, "пытаясь оживить свою экономику".

"Индекс потребительских цен у нас в параметрах прогноза социально-экономического развития, поэтому стоимость банковского кредита надо уменьшать активнее. Жду решений правительства и Нацбанка, не затягивая, до конца июня", — подчеркнул Лукашенко.