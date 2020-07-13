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Дата распечатки: 13.07.2020 18:27
 
13.07.2020 16:59 Фото

В Минскую область доставлены средства индивидуальной защиты, закупленные ВОЗ на деньги Европейского союза

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13 июля посол ЕС в Беларуси Дирк Шубель и представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев привезли партию средств индивидуальной защиты в Минский областной противотуберкулезный диспансер, чей стационар перепрофилирован для лечения пациентов с COVID-19.

Всего учреждениям здравоохранения области передано 455.500 единиц средств индивидуальной защиты, в том числе 300 тысяч медицинских масок, 133 тысячи респираторов, 6.000 защитных очков, 6.000 защитных лицевых щитов и 10.500 медицинских халатов.

На снимках:
7—9 — представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев;
10—11 — глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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