ЕС: Отказав в регистрации Бабарико и Цепкало, белорусские власти не обеспечили содержательного и конкурентного политического состязания (дополнено)

Минск, 14 июля. Отказав в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, белорусские власти не обеспечили содержательного и конкурентного политического состязания, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Текст заявления опубликован на сайте Европейской службы внешних действий.

В заявлении отмечается, что Бабарико было отказано в регистрации на том основании, что "якобы были обнаружены несоответствия в его декларации о доходах и имуществе", а Цепкало — "из-за якобы недостаточного количества действительных подписей для выдвижения кандидатом и неуказания его женой сведений о праве собственности на акции "Приорбанка" в декларации о доходах и имуществе".

"Отсутствие прозрачности в процессе проверки подписей в поддержку кандидатов в президенты, как уже ранее отмечалось БДИПЧ ОБСЕ в 2010 и 2015 годах, подрывает доверие к процессу регистрации, — сказал Боррель. — Кроме того, правовые положения о регистрации кандидатов создают непропорциональные и необоснованные барьеры для выдвижения кандидатов, что противоречит обязательствам в рамках ОБСЕ и другим международным стандартам".

По словам Борреля, ЕС сожалеет, что рекомендации БДИПЧ ОБСЕ о внесении в законодательство существенных процедурных и правовых гарантий, повышающих инклюзивность, честность и прозрачность на всех этапах избирательного процесса, в частности, о введении четких и разумных критериев и механизмов регистрации кандидатов и проверки подписей, не были выполнены. При этом Евросоюз ожидает, что Беларусь без промедлений официально пригласит БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за предстоящими президентскими выборами.

"Представляющиеся произвольными отказы в регистрации кандидатами ограничивают возможность белорусского народа выразить свою волю и уже подрывают общую целостность и демократический характер выборов, — заявил Боррель. — ЕС ожидает, что Беларусь будет уважать права белорусских граждан на свободу выражения мнений и мирных собраний в следующие несколько недель перед выборами. ЕС по-прежнему привержен укреплению взаимодействия с белорусским народом и гражданским обществом. Мы поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси, но права человека и демократия останутся в центре внимания ЕС при формировании его политики в отношении этой страны".