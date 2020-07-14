Минск, 14 июля. Анна Канопацкая зарегистрирована кандидатом в президенты Республики Беларусь. Такое решение приняла 14 июля Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов.

Канопацкая родилась 29 октября 1976 года в Минске. Окончила Белорусский государственный университет по специальности "Правоведение". Работала директором ООО "Гринрей", которое занимается оказанием юридических услуг.

С 1995 по 2019 годы состояла в Объединенной гражданской партии. По итогам парламентских выборов 2016 года стала депутатом Палаты представителей Национального собрания. Входила в состав комиссии по экономической политике, была ответственной за подготовку изменений в законы по вопросам государственно-частного партнерства.

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