Кандидатами в президенты Беларуси зарегистрированы пять человек
Прямая трансляция заседания велась на сайте ЦИК.
Избирательную кампанию в качестве кандидатов в президенты Беларуси продолжат:
Андрей Дмитриев — сопредседатель общественного объединения "Говори правду";
Анна Канопацкая — бывший депутат Палаты представителей Национального собрания;
Александр Лукашенко — действующий глава государства;
Светлана Тихановская — супруга блогера, политзаключенного Сергея Тихановского;
Сергей Черечень — председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада".
ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико, который в настоящее время находится под стражей по обвинению в экономических преступлениях и признан политическим заключенным правозащитной организацией "Международная амнистия". Следует отметить, что он собрал рекордное среди альтернативных кандидатов количество подписей за свое выдвижение.
В регистрации также отказано бывшему дипломату, чиновнику, экс-директору Парка высоких технологий Валерию Цепкало.
С момента регистрации кандидатов в избирательной кампании начался агитационный период, который продлится по 8 августа включительно.
Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа.