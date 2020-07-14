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Дата распечатки: 14.07.2020 14:17
 
14.07.2020 13:41 Политика, Общество

Кандидатами в президенты Беларуси зарегистрированы пять человек

Минск, 14 июля. Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов 14 июля зарегистрировала кандидатами в президенты Беларуси пять человек.

Прямая трансляция заседания велась на сайте ЦИК. 

Избирательную кампанию в качестве кандидатов в президенты Беларуси продолжат:

Андрей Дмитриев — сопредседатель общественного объединения "Говори правду";

Анна Канопацкая — бывший депутат Палаты представителей Национального собрания;

Александр Лукашенко — действующий глава государства;

Светлана Тихановская — супруга блогера, политзаключенного Сергея Тихановского;

Сергей Черечень — председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада".

ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико, который в настоящее время находится под стражей по обвинению в экономических преступлениях и признан политическим заключенным правозащитной организацией "Международная амнистия". Следует отметить, что он собрал рекордное среди альтернативных кандидатов количество подписей за свое выдвижение.

В регистрации также отказано бывшему дипломату, чиновнику, экс-директору Парка высоких технологий Валерию Цепкало.

С момента регистрации кандидатов в избирательной кампании начался агитационный период, который продлится по 8 августа включительно. 

Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа.

БелаПАН.

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