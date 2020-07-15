ЦИК опубликовал рекомендации Минздрава по предотвращению распространения COVID-19 при проведении голосования на выборах президента

Минск, 15 июля. Центризбирком 15 июля опубликовал рекомендации по предотвращению распространения респираторных инфекций (в том числе COVID-19) при проведении голосования на выборах президента Беларуси. Рекомендации разработаны Министерством здравоохранения по согласованию с ЦИК, сообщает сайт комиссии.

В перечне 14 рекомендаций:

— организовать перед началом работы опрос каждого члена участковой комиссии о состоянии здоровья. К работе участковой комиссии допускать лиц без признаков респираторной инфекции (повышенная температура тела, кашель, чихание и др.);

— обеспечить наличие и использование членами участковой комиссии средств защиты (маска, перчатки, по возможности лицевой щиток), дезинфицирующих средств для обработки рук и поверхностей;

— обеспечить соблюдение принципа социального дистанцирования при расстановке столов и стульев членов участковой комиссии, мест для наблюдателей, между избирателями, обеспечив расстояние не менее одного метра друг от друга;

— обеспечить наличие в местах общего доступа (коридоры, фойе и др.) средств для дезинфекции кожных покровов/антисептика для обработки рук и контроль регулярной заправки дозаторов;

— по возможности организовать разделение потоков входящих и выходящих лиц, разместив соответствующие указатели на полу, дверях или стенах;

— рекомендовать избирателям при посещении участка для голосования находиться в средствах индивидуальной защиты (маска, перчатки), а также использовать эти средства при организации для них голосования по месту нахождения (на дому). По просьбе члена участковой комиссии избиратель сдвигает маску и показывает лицо, чтобы быть идентифицированным;

— рекомендовать избирателям предъявлять документ, подтверждающий личность, в развернутом виде, демонстрируя необходимые страницы самостоятельно, без передачи в руки члену участковой комиссии;

— рекомендовать избирателям использовать собственные авторучки для постановки подписи о получении бюллетеня в списке граждан, имеющих право участвовать в выборах, а также для заполнения бюллетеня;

— обеспечить обработку авторучек антисептиком после каждого избирателя;

— организовать проведение регулярной обработки (не реже шести раз в течение дня выборов) дезинфицирующими средствами дверных ручек, перил, поверхностей в кабинах для голосования, столов и иных контактных поверхностей. В дни досрочного голосования обеспечить также проведение влажной уборки помещения, где проводится голосование, во время перерыва с 14 до 16 часов;

— рекомендовать держать двери в помещение для голосования и другие помещения, через которые перемещаются избиратели, открытыми;

— организовать регулярное проветривание помещений (без прерывания процесса голосования). В дни досрочного голосование обеспечить проветривание в перерыве с 14 до 16 часов;

— после завершения голосования обработать снаружи ящик для голосования дезинфицирующим средством, а при организации голосования по месту нахождения избирателя обрабатывать ящик для голосования после посещения каждого избирателя;

— голосование по месту нахождения избирателя по возможности проводить без входа в жилое помещение и с соблюдением принципа социального дистанцирования, придерживаясь расстояния не менее одного метра друг от друга.

По данным Минздрава на 14 июля, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 65.269, скончалось 474 человека.