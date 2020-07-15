Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/07/15/ru_1050266/
Дата распечатки: 15.07.2020 13:08
 
15.07.2020 11:34 Политика, Общество

По факту вчерашних событий в Минске возбуждено уголовное дело (дополнено)

Минск, 15 июля. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела "по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, на территории города Минска, сопряженное с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел".

Как следует из сообщения, размещенного в телеграмм-канале СК, дело возбуждено управлением Следственного комитета по Минску на основании статьи 342 УК.

"В настоящий момент проводятся неотложные следственные действия во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз. Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями. Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка", — сообщает СК.

Вечером 14 июля в Минске и других городах Беларуси прошли стихийные акции протеста против решения Центризбиркома отказать в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. По данным правозащитников, в разных городах страны было задержано не менее 248 человек, отпущено на свободу 19. В Минске задержано как минимум 203 человека, в том числе гражданин России.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 15 Июль 2020, 13:08
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239