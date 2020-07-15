По факту вчерашних событий в Минске возбуждено уголовное дело (дополнено)
Как следует из сообщения, размещенного в телеграмм-канале СК, дело возбуждено управлением Следственного комитета по Минску на основании статьи 342 УК.
"В настоящий момент проводятся неотложные следственные действия во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз. Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями. Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка", — сообщает СК.
Вечером 14 июля в Минске и других городах Беларуси прошли стихийные акции протеста против решения Центризбиркома отказать в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. По данным правозащитников, в разных городах страны было задержано не менее 248 человек, отпущено на свободу 19. В Минске задержано как минимум 203 человека, в том числе гражданин России.