По факту вчерашних событий в Минске возбуждено уголовное дело (дополнено)

Минск, 15 июля. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела "по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, на территории города Минска, сопряженное с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел".

Как следует из сообщения, размещенного в телеграмм-канале СК, дело возбуждено управлением Следственного комитета по Минску на основании статьи 342 УК.



"В настоящий момент проводятся неотложные следственные действия во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз. Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями. Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка", — сообщает СК.



Вечером 14 июля в Минске и других городах Беларуси прошли стихийные акции протеста против решения Центризбиркома отказать в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. По данным правозащитников, в разных городах страны было задержано не менее 248 человек, отпущено на свободу 19. В Минске задержано как минимум 203 человека, в том числе гражданин России.