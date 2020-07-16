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Дата распечатки: 16.07.2020 18:06
 
16.07.2020 17:52 Фото

Пресс-конференция Филиппа Киркорова и открытие его "Звезды"

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16 июля в Витебске на площади Лауреатов состоялась церемония открытия "Звезды" Филиппа Киркорова. Сразу вслед за этим артист провел пресс-конференцию.

Фото Сергея Серебро, БелаПАН.

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