Тихановская: Новые президентские выборы будут проведены в течение полугода

Минск, 20 июля. В случае своей победы на президентских выборах Светлана Тихановская намерена провести новые выборы главы государства в течение полугода. Об этом она сообщила в ходе обращения к избирателям, которое вышло 20 июля в эфире Первого национального канала Белорусского радио.

По словам Тихановской, одновременно пройдет референдум о возвращении к Конституции 1994 года, "сокращающей полномочия президента, устанавливающей ограничения по количеству сроков пребывания на посту президента и обеспечивающей разделение властей".

"По заказу одного из конкурентов возбуждены уголовные дела, в мусорку выброшены сотни тысяч собранных подписей. Нужны новые, честные и свободные, выборы с прозрачным подсчетом голосов", — заявила кандидат в президенты.

"После вступления в должность президента я приму меры для сохранения стабильности в стране и создания условий для проведения честных выборов, — сказала Тихановская. — Я назначу шесть новых независимых членов Центральной избирательной комиссии, включая председателя, и издам указ о проведении новых выборов президента. Система избирательных комиссий будет сформирована таким образом, что в них будут включены представители всех заинтересованных политических партий, разных общественных организаций, а также в обязательном порядке представители кандидатов в президенты".

По словам Тихановской, на каждом участке для голосования будут установлены прозрачные урны и камеры, ведущие онлайн-трансляцию. Каждый бюллетень будет демонстрироваться наблюдателям. Доверенные лица кандидатов "будут иметь право требовать пересчета голосов за любого кандидата на любом участке". Досрочное голосование будет допускаться "только в исключительных случаях для тех, кто не может голосовать в день выборов по уважительной причине". Всем кандидатам будут представлены равные возможности для агитации, "без злоупотребления служебным положением".

"После моей победы на выборах в течение переходного периода страной будут управлять те же чиновники, что и сейчас, за исключением тех, кто грубо и откровенно нарушал закон. Тех, кто уйдет в отставку, заменят профессионалы из числа государственных служащих", — заявила Тихановская.

Кроме того, по ее словам, для обеспечения надзорных функций на переходный период будут назначены новые генеральный прокурор и председатель Верховного суда.

19 июля в Минске в парке Дружбы Народов прошел предвыборный митинг Светланы Тихановской. По данным наблюдателей, он собрал около семи с половиной тысяч человек.