Лукашенко: Беларусь избрала свой путь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, и это дало положительный результат

Минск, 21 июля. Александр Лукашенко 21 июля в торжественной обстановке открыл Гомельскую центральную городскую поликлинику.

По словам официального лидера, которые приводит его пресс-служба, объект строился продолжительное время, но в этом году работы ускорились.

Лукашенко отметил отличную работу врачей и медперсонала в сложный эпидемиологический период. "Их надо благодарить за то, что в тяжелейших условиях — без вакцин, без лекарств, неизвестная болезнь — они научились лечить людей. Это подвиг, — заявил белорусский руководитель. — Беларусь избрала свой путь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, и это дало положительный результат, заболеваемость снижается".

Вместе с тем в мире не исключена вторая волна заболеваемости, поэтому "важно беречь здоровье и предпочесть зарубежным поездкам пребывание в Беларуси", призвал Лукашенко.

На 20 июля количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 66.213, скончалось 503 человека. С начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 58.290 пациентов, проведено 1.199.317 тестов на коронавирусную инфекцию.