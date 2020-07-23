Правозащитники требуют обеспечить гласность при голосовании и подсчете голосов

Минск, 23 июля. Кампания "Правозащитники за свободные выборы" призвала ЦИК отменить постановление, которое "всерьез и безосновательно" ограничивает возможности наблюдения за президентскими выборами.

22 июля ЦИК принял постановление, согласно которому количество наблюдателей на избирательных участках в основной день голосования на выборах президента не должно превышать пяти человек, при досрочном — трех. Такое предложение внесла председатель комиссии Лидия Ермошина, объяснив это эпидемиологической ситуацией.

"В соответствии со статьей 13 Избирательного кодекса подготовка и проведение выборов президента осуществляются открыто и гласно. Реализация этого принципа обеспечивается в том числе правом присутствовать на участках для голосования наблюдателям", — говорится в заявлении кампании "Правозащитники за свободные выборы", опубликованном 23 июля.

"Учитывая то, что на момент принятия изменений в соответствующее постановление ЦИК в качестве наблюдателей в участковых избирательных комиссиях аккредитованы более 40.000 наблюдателей, представляющих провластные политические партии и общественные объединения, можно сделать вывод, что властями были искусственно созданы условия, при которых независимое наблюдение за этапом голосования и подсчета голосов фактически прекращено. Проведение в таких условиях голосования и подсчета голосов противоречит стандартам свободных, справедливых и демократических выборов", — считают правозащитники.

Они отмечают, что при обсуждении проекта изменений в постановление председатель ЦИК Лидия Ермошина сослалась на рекомендации Минздрава по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий при проведении выборов президента. "Но анализ этих рекомендаций позволяет сделать вывод, что они являются адекватными сегодняшней ситуации и направлены, прежде всего, на создание необходимых условий, при которых возможно предотвратить распространение COVID-19, — говорится в заявлении. — Постановление же ЦИК не учитывает эти рекомендации, безосновательно и искусственно ограничивает возможности наблюдения".

Ранее кампания "Правозащитники за свободные выборы" уже констатировала, что "созданные властями условия избирательной кампании не соответствуют международным стандартам проведения справедливых, демократических выборов, основанных на принципах равной конкурентной политической борьбы". "Решение ЦИК — это фактически полное перечеркивание последних избирательных процедур в стране", — подчеркивается в заявлении.

В связи с этим правозащитники вновь призвали власти Беларуси обеспечить полную реализацию фундаментальных прав и свобод человека, закрепленных в Конституции, Международном пакте о гражданских и политических правах, Копенгагенском документе и в других международно-правовых документах в сфере прав человека, в том числе право на свободу выражения мнения, право на мирные собрания, права быть избранным на свободных выборах, право не подвергаться произвольным задержаниям, и прекратить давление и запугивание граждан в связи с их участием в избирательной кампании.

"Мы призываем ЦИК пересмотреть свое решение, которое всерьез и безосновательно ограничивает возможности наблюдения, обеспечить возможность онлайн-трансляций голосования и подсчета голосов, запросить соответствующее финансирование, в том числе из источников, не запрещенных законодательством", — говорится в заявлении.

Правозащитники призывали участковые избирательные комиссии "для реализации принципа равенства обеспечить доступ для независимых наблюдателей в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения".

Решение ЦИК об ограничении числа наблюдателей на избирательных участках раскритиковала также кампания наблюдения "Право выбора". По мнению ее представителей, своим решением Центральная комиссия "практически лишает возможности независимых наблюдателей, выдвинутых гражданами и демократическими организациями, наблюдать за проведением голосования и подсчетом голосов".

"Учитывая тот факт, что представители демократических партий, общественных объединений, а также выдвинутые гражданами не были допущены в состав участковых комиссий, ограничение количества наблюдателей означает, что в Беларуси выборы превращаются в полностью закрытый, негласный процесс", — сказано в заявлении "Права выбора".