Запущен онлайн-проект "Голос" по защите голосов избирателей

Минск, 24 июля. На агитационном митинге кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской 23 июля в Борисове было объявлено о запуске онлайн-проекта "Голос", цель которого − защитить голоса избирателей.

На сайте проекта подчеркивается, что он "не заменяет собой голосование и не является экзит-полом. Избиратели сами сообщают о своем выборе". "Мы хотим убедиться в честном подсчете голосов и использовать для этого технологии. Кто бы ни победил, мы хотим, чтобы это было честно", — отмечают разработчики.



Избирателям предложен пошаговый план действий: "Переходите в чат с ботом в Telegram или Viber и выбирайте, как будете голосовать. Бот предложит выбрать ваш участок. В день голосования сделайте фото бюллетеня с выбором и отправьте в чат с ботом (это можно сделать и после 9 августа). Система подсчитает результаты по каждому участку. Они будут опубликованы после официальных результатов выборов. Каждый сможет пересчитать голоса по любому участку. Чтобы отправить фото бюллетеня, необходимы Viber или Telegram, привязанные к номеру белорусского оператора. Переходите сейчас".



"Мы хотим получить объективную информацию о самом важном событии в стране – выборах президента. Мы хотим дать каждому возможность пересчитать голоса по фото на каждом участке. Мы хотим убедиться в честном подсчете голосов и использовать для этого технологии. Кто бы ни победил, мы хотим, чтобы это было честно", − заявляют разработчики проекта "Голос".



Они также отмечают, что "голоса за всех кандидатов будут опубликованы, и любой сможет их пересчитать".



Подчеркивается, что эта система "законна и безопасна", так как не требует от избирателя сообщать паспортные данные − только номер телефона и фото бюллетеня. "Мы шифруем данные. Тайна голосования не нарушается", − говорится на сайте проекта.



Предложения онлайн-платформы "Голос" были разработаны по итогам IT-форум, прошедшего в Минске в минувшие выходные. Заявки на участие в нем подали около 400 человек − программисты, дизайнеры, маркетологи, участники различных инициатив и просто неравнодушные люди. Форум длился 21 час.



"Это не последние выборы, − отмечали организаторы IT-форума, − так что все наши наработки помогут в проведении дистанционных выборов в будущем. Ведь мы создадим инструменты, которые в комплексе будут решать проблемы безопасности для здоровья участников избирательного процесса, его стоимости, скорости и легитимности. Пандемия показала необходимость реформ традиционного института выборов. Если мы сможем построить онлайн-подсчет голосов в Беларуси, то наше решение будет применимо и за ее пределами".





