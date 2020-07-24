Валерий Цепкало покинул Беларусь

Минск, 24 июля. Экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало со своими детьми покинул Беларусь, сообщил БелаПАН руководитель пресс-службы штаба Цепкало Алексей Урбан.

"Валерий вместе с детьми уехал из Беларуси, — сказал он. — Это произошло вчера поздно вечером. Такое решение было принято из-за опасений за его безопасность и безопасность детей".

14 июля бывший дипломат, чиновник, экс-директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало не был зарегистрирован кандидатом в президенты Республики Беларусь. Такое решение приняла Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов. Оснований для этого стало то, что достоверными были признаны 78.228 подписей избирателей за выдвижение Цепкало кандидатом в президенты, в то время как Избирательным кодексом и Конституцией установлено, что для выдвижения необходимо не менее 100 тыс. подписей. Всего Цепкало сдал в ЦИК около 160 тысяч подписей.

Кроме того, при проверке декларации о доходах супруги претендента — Вероники Цепкало — выяснилось, что она не указала в декларации акции "Приорбанка", что в соответствии с избирательным законодательством является основанием для принятия Центризбиркомом решения об отказе в регистрации.

Руководитель инициативной группы Цепкало Андрей Ланкин заявил, что штаб претендента "зафиксировал значительное число фактов нарушения Избирательного кодекса, которые были подробно изложены в жалобе в адрес руководства Центризбиркома". "По нашей оценке более 50 тысяч подписей были признаны недействительными на основании некоего исследования Государственного комитета судебных экспертиз, которое не имеет никакой юридической силы", — сказал он.

Ранее, напомним, своих детей вывезла из Беларуси в безопасное место кандидат в президенты Светлана Тихановская. По ее словам, такие меры безопасности были предприняты после того, как при начале сбора подписей ей поступили угрозы. Тихановская приняла решение баллотироваться в президенты после того, как 29 мая был задержан ее муж, известный блогер Сергей Тихановский, который обвинен по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).