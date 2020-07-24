Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/07/24/ru_1051365/
Дата распечатки: 24.07.2020 13:32
 
24.07.2020 13:02 Политика, Общество

Валерий Цепкало покинул Беларусь

Минск, 24 июля. Экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало со своими детьми покинул Беларусь, сообщил БелаПАН руководитель пресс-службы штаба Цепкало Алексей Урбан.

"Валерий вместе с детьми уехал из Беларуси, — сказал он. — Это произошло вчера поздно вечером. Такое решение было принято из-за опасений за его безопасность и безопасность детей".

14 июля бывший дипломат, чиновник, экс-директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало не был зарегистрирован кандидатом в президенты Республики Беларусь. Такое решение приняла Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов. Оснований для этого стало то, что достоверными были признаны 78.228 подписей избирателей за выдвижение Цепкало кандидатом в президенты, в то время как Избирательным кодексом и Конституцией установлено, что для выдвижения необходимо не менее 100 тыс. подписей. Всего Цепкало сдал в ЦИК около 160 тысяч подписей.

Кроме того, при проверке декларации о доходах супруги претендента — Вероники Цепкало — выяснилось, что она не указала в декларации акции "Приорбанка", что в соответствии с избирательным законодательством является основанием для принятия Центризбиркомом решения об отказе в регистрации.

Руководитель инициативной группы Цепкало Андрей Ланкин заявил, что штаб претендента "зафиксировал значительное число фактов нарушения Избирательного кодекса, которые были подробно изложены в жалобе в адрес руководства Центризбиркома". "По нашей оценке более 50 тысяч подписей были признаны недействительными на основании некоего исследования Государственного комитета судебных экспертиз, которое не имеет никакой юридической силы", — сказал он.

Ранее, напомним, своих детей вывезла из Беларуси в безопасное место кандидат в президенты Светлана Тихановская. По ее словам, такие меры безопасности были предприняты после того, как при начале сбора подписей ей поступили угрозы. Тихановская приняла решение баллотироваться в президенты после того, как 29 мая был задержан ее муж, известный блогер Сергей Тихановский, который обвинен по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

 

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 24 Июль 2020, 13:32
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239