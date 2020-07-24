Лукашенко: Нежелательно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным силам, но всякое может быть

Минск, 24 июля. "Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом — майданы", — заявил Александр Лукашенко 24 июля на встрече с коллективом 5-й отдельной бригады спецназа в Марьиной Горке, имея в виду госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова.

"На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам главы государства, так было в целом ряде стран, включая Ливию, Ирак, Сирию. "Стало только хуже. Это управляемый хаос", — добавил Лукашенко.



Он напомнил, что американскому президенту пришлось в некоторых штатах вывести армию на улицу. "То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что если наклонится, а не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко", — заявил Лукашенко.



Он отметил, что бригада в Марьиной Горке — особая. "У нас в Вооруженных силах два таких подразделения: ваша бригада и механизированная бригада в Уручье. И в те времена, когда я служил в армии офицером, это были особые подразделения, — сказал Лукашенко. — И когда мне пришлось более десятка лет тому назад определяться и выбирать бригады двойного назначения, я остановился на этих двух подразделениях".

"Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных силах. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США", — добавил Лукашенко.



Он подчеркнул: воинские части в Марьиной Горке и столичном Уручье "хорошо подготовлены, в том числе чтобы не допустить эскалации внутри страны".