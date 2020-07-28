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Дата распечатки: 29.07.2020 00:15
 
28.07.2020 23:00 Общество, Политика

По данным правозащитников, возле КГБ в Минске было задержано около 50 человек (дополнено)

Минск, 28 июля. Сегодня возле Комитета госбезопасности и в самом здании было задержано более 50 человек, которые пришли подать ходатайство об изменении меры пресечения для Виктора и Эдуарда Бабарико, а также журналисты, намеревавшиеся осветить это событие.

В 16.00 ходатайство об изменении Бабарико меры пресечения с содержания под стражей на личное поручительство подали представители его штаба Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков. Затем это же начали делать другие граждане, выстроившиеся в очередь. Сотрудники правоохранительных органов стали предупреждать их о незаконности проведения несанкционированного мероприятия.

По информации правозащитного сайта spring96.org, задержание осуществляли сотрудники ОМОНа, людей увезли в УВД Ленинского, Октябрьского и Московского районов столицы. Почти всех освободили без составления протоколов. Известно о двух административных протоколах.

Незадолго до подачи ходатайства Колесниковой были задержаны 13 собравшихся возле КГБ журналистов, в том числе сотрудники БелаПАН, tut.by, ТАСС, Reuters, телеканала "Белсат". По информации Белорусской ассоциации журналистов, всех отпустили без составления протоколов.

Телеграм-канал Виктора Бабарико сообщает, что людей задерживали "нагло и цинично". "Они заходили в здание, ничего не подозревая. Там их задерживал ОМОН. Выводили из здания во двор, погружали в автозак, везли в РУВД. Подать заявление о личном поручительству большинству не удалось", − говорится в сообщении. В штабе Бабарико подчеркивают, что сейчас "важно поддержать тех, кто до сих пор задержан". Всех, у кого есть информация о задержанных, просят сообщать по телефону: : +375 29 570 34 50.

Накануне правозащитная организация "Международная амнистия" начала сбор подписей под петицией к главе МВД Беларуси Юрию Караеву с призывом прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов.

"Люди во всем мире глубоко обеспокоены фото-, видеоматериалами и репортажами из Беларуси о жестоком преследовании мирных демонстрантов. Подпишите петицию с требованием прекратить насилие со стороны полиции", — говорится в петиции, размещенной на сайте "Международной амнистии".

"Это жестокое преследование со стороны белорусских правоохранительных органов должно быть немедленно прекращено. Народ Беларуси должен иметь возможность высказывать свое мнение и делать выбор путем мирного осуществления своих прав человека", — подчеркивает международная правозащитная организация.

По данным белорусских правозащитников, с 6 мая по 20 июля в Беларуси зафиксировано как минимум 1.140 случаев произвольных задержаний. С начала текущей избирательной кампании 190 человек получили суммарно 2.607 суток ареста по административным статьям, использованным в целях политического преследования, отмечают правозащитники. 333 человека получили штрафы общим размером более 265.275 рублей (более 110 тысяч долларов).

БелаПАН.

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