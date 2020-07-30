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Дата распечатки: 30.07.2020 18:38
 
30.07.2020 18:23 Политика, Общество

В парке Дружбы Народов в Минске проходит предвыборный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской

Минск, 30 июля. В парке Дружбы Народов в Минске проходит предвыборный митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Митинг начался в 18.00 с выступления музыкантов. Место сбора участников обнесено по периметру металлическими ограждениями. Как сообщают корреспонденты БелаПАН, оценить количество собравшихся пока сложно, но это уже несколько тысяч человек разных возрастов, и люди продолжают приходить. Все они проходят через пункты пропуска, где их досматривают сотрудники милиции. Милиционеры в форме стоят по периметру площадки, правоохранители в штатском рассредоточены среди собравшихся.

На митинге много бело-красно-белых флагов, флагов с гербом "Погоня", а также флагов с государственной символикой и символикой белорусских городов.

На месте проведения акции перебои с интернетом и телефонной связью.

По периметру площадки установлены столики гражданской инициативы "Честные люди". Активисты раздают собравшимся материалы с информацией по наблюдению за выборами. Участникам митинга также раздают белые ленточки.

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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