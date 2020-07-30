Волонтеры-правозащитники: На митинг Светланы Тихановской в Минске пришло 34 тысячи человек

Минск, 30 июля. По состоянию на 20.30 через пропускные пункты милиции на предвыборный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской, который проходит 30 июля в столичном парке Дружбы Народов, прошло 34 тысячи человек. Такие данные приводит в своем телеграм-канале волонтерская служба правозащитного центра "Весна".



На месте сбора людей по-прежнему наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.



Накануне митинга Тихановской в Минске власти приняли решение о проведении проверок в местах проведения массовых мероприятий, которые организуют кандидаты в президенты. Решение было принято по итогам экстренного совещания Совета безопасности под руководством Александра Лукашенко. Поводом для его проведения стало задержание недалеко от столицы группы боевиков из российской частной военной кампании Вагнера в ночь на 29 июля.



Как сообщил по итогам заседания госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, Лукашенко обратил внимание "на безопасность проведения массовых мероприятий, в том числе мероприятий, связанных с выборной кампанией, по усилению допуска к местам проведения, контроля за допуском в места проведения мероприятий, обеспечения безопасности, проверки людей". "Почему? Потому что по организационной структуре задержанных людей у них четко прослеживаются определенные направления: это снайпера, это подрывники, это айтишники. Поэтому с учетом вот этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности", — пояснил Равков.



30 июля в ЦИК были вызваны все кандидаты в президенты. Туда же пришел Равков, который сообщил, что агитационные мероприятия теперь "будут проходить с повышенными мерами безопасности", поскольку не исключены провокации. После встречи Светлана Тихановская заявила журналистам, что ее предвыборные агитационные мероприятия будут проводиться так же, как и планировалось.