31.07.2020 13:35 Видео, Общество
Что в деревнях Гродненского района думают про президентские выборы
Корреспонденты БелаПАН объехали около 20 деревень Гродненского района, чтобы понять предвыборные настроения за городом и узнать, кого поддерживают сельчане.
Большинство опрошенных высказались в поддержку действующей власти. Люди объясняли свой выбор стабильными пенсиями или зарплатами, тем, что им уже в старости всё равно или они боятся что-то менять. Некоторые высказывались против всех. Еще меньше было тех, кто проголосовал бы за альтернативных кандидатов.