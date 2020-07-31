Что в деревнях Гродненского района думают про президентские выборы

Корреспонденты БелаПАН объехали около 20 деревень Гродненского района, чтобы понять предвыборные настроения за городом и узнать, кого поддерживают сельчане.

Большинство опрошенных высказались в поддержку действующей власти. Люди объясняли свой выбор стабильными пенсиями или зарплатами, тем, что им уже в старости всё равно или они боятся что-то менять. Некоторые высказывались против всех. Еще меньше было тех, кто проголосовал бы за альтернативных кандидатов.