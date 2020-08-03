"Международная амнистия": Угроза применить армию против оппонентов — безрассудный и безответственный шаг

Минск, 3 августа. Вооруженные силы не должны вмешиваться в протестные акции в Беларуси, говорится в заявлении правозащитной организации "Международная амнистия".

"24 июля президент Беларуси Александр Лукашенко публично (на встрече с коллективом 5-й отдельной бригады спецназа в Марьиной Горке. — БелаПАН.) заявил, что готов применить Вооруженные силы для "наведения порядка" и подавления уличных протестов и демонстраций, — отмечается в заявлении, которое размещено на сайте организации. — Это замечание было сделано в контексте назначенных на 9 августа президентских выборов, на которых действующий глава государства будет в шестой раз претендовать на переизбрание. В последние недели по стране прокатилась волна массовых протестов против нарушений на выборах. Все эти акции проходили мирно за исключением тех случаев, когда власти жестоко их разгоняли и спровоцировали таким образом отдельные инциденты применения насилия".

"Международная амнистия" считает, что в течение многих лет белорусские власти "неоправданно ограничивали и подавляли право на свободу мирных собраний, активно используя милицию для разгона мирных акций и задержания их участников". "В этом году масштаб протестов по всей Беларуси и сообщения о том, что многие сотрудники милиции не хотят применять силу против мирных протестующих, а некоторые сочувствуют их требованиям, вызвали опасения, что на предотвращение и подавление протестных акций могут быть брошены военные. В этом контексте высказывания Александра Лукашенко относительно Вооруженных сил, верховным главнокомандующим которых он является, выглядят как скрытая угроза его политическим оппонентам и всем несогласным в Беларуси", — подчеркивается в заявлении.

Правозащитники напоминают, что международное законодательство в области прав человека гарантирует каждому право на свободу мирных собраний. "Государство обязано обеспечивать безопасность мирных протестующих вне зависимости от их политических взглядов и принадлежности, а также должно помогать в реализации этого права, — заявляет "Международная амнистия". — Одно лишь ожидание нарушений порядка никак не может быть основанием для ограничения или разгона собрания. Даже на отдельные случаи насилия, если таковые случатся, реакция должна быть пропорциональной, так чтобы не вовлеченные в насилие участники могли продолжить реализовывать свое право на свободу мирных собраний".

"Временное использование военных для обеспечения порядка на собраниях допустимо только в самых исключительных случаях на основании четких оценок их полезности в конкретной ситуации, — подчеркивается в заявлении. — Вооруженные силы не созданы и не предназначены для исполнения правоохранительных функций. Эти функции фундаментально отличаются от обычного подхода "уничтожения противника", который использует армия при боевых действиях. Прежде чем вооруженные силы могут быть использованы для обеспечения порядка на массовых мероприятиях, они должны иметь соответствующие приказы, оснащение и подготовку, так чтобы исполнять эту функцию в соответствии с законом и соблюдая права человека".

При выполнении своих задач ВС "должны действовать в правовых рамках, применимых для правоохранительных органов, включая международное и национальное законодательство в области прав человека". "Личный состав продолжает нести полную ответственность за свои действия, включая применение силы, — отмечает "Международная амнистия". — В Беларуси нет никакой явной необходимости в вовлечении Вооруженных сил в обеспечение порядка. Заявление о возможности их применения в контексте продолжающихся протестов, которые в подавляющем большинстве случаев являются мирными, очевидно направлено на устрашение тех, кто реализует свое право на свободу мирных собраний. Присутствие военных на улицах, где люди собираются принимать участие в мирных протестах, служит сдерживающим фактором и по сути препятствием для реализации этого права, даже если бойцы и не взаимодействуют с протестующими напрямую".

По мнению правозащитной организации, угроза применить армию против политических оппонентов — это "безрассудный и безответственный шаг, который может привести к трагедии и значительным нарушениям прав человека". "Белорусские власти должны решительно отвергнуть такие идеи, — говорится в заявлении. — Вместо этого им следует позаботиться о том, чтобы милиция использовалась только в законных целях и в соответствии с международным законодательством помогала, а не мешала реализации права на свободу мирных собраний".