ЦИК: В первый день проголосовали 4,98% избирателей

Минск, 5 августа. В первый день досрочного голосования на президентских выборах явка избирателей составила 4,98%. Такие данные опубликованы на сайте Центризбиркома.

В Брестской области явка составила 4,23%, в Витебской — 5%, в Гомельской — 7,55%, в Гродненской — 3,39%, в Минской — 4,69%, в Могилевской — 4,66%. В Минске досрочно проголосовали 4,77% избирателей.

На предыдущих президентских выборах, в 2015 году, в первый день проголосовали 4,49% избирателей (от 3,84% в Гродненской области до 6,42% в Брестской). Всего на прошлых президентских выборах досрочно проголосовало 36,05% избирателей.

На последних парламентских выборах, в 2019 году, в первый день проголосовали 4,69% избирателей (от 3,68% в Гродненской до 5,52% в Витебской). Всего досрочно на прошлогодних выборах проголосовали 35,77% избирателей.

Кампания "Правозащитники за свободные выборы" отмечает, что введенные Центризбиркомом квоты для наблюдателей на избирательных участках сделали избирательный процесс полностью недоступным для независимого наблюдения и нетранспарентным. "Это является нарушением одного из основных принципов проведения демократических выборов — принципа гласности, — подчеркнули правозащитники. — Очевидно, решение, ограничивающее количество наблюдателей, не было направлено на профилактику пандемии, а имело целью прекратить независимое наблюдение: многие члены УИК и провластные наблюдатели не соблюдают рекомендации Минздрава".