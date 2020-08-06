ЦИК: За два дня проголосовали 12,75% избирателей

Минск, 6 августа. За два дня досрочного голосования на президентских выборах явка избирателей составила 12,75%. Такие данные опубликованы на сайте Центризбиркома.

В Брестской области явка составила 11,26%, в Витебской — 12,16%, Гомельской — 16,44%, Гродненской — 10,01%, Минской — 12,61%, Могилевской — 14,61%. В Минске досрочно проголосовали 11,73% избирателей.

На предыдущих президентских выборах, в 2015 году, за два дня проголосовали 10,94% избирателей (от 10,04% в Могилевской области до 11,70% в Гомельской). Всего на прошлых президентских выборах досрочно проголосовало 36,05% избирателей.

На последних парламентских выборах, в 2019 году, за два дня проголосовали 11,51% избирателей (от 10,08 в Гродненской до 12,87% в Витебской). Всего досрочно на прошлогодних выборах проголосовали 35,77% избирателей.

Кампания "Правозащитники за свободные выборы" отмечает, что введенные Центризбиркомом квоты для наблюдателей на избирательных участках сделали избирательный процесс полностью недоступным для независимого наблюдения и нетранспарентным. "Это является нарушением одного из основных принципов проведения демократических выборов — принципа гласности, — подчеркнули правозащитники. — Очевидно, решение, ограничивающее количество наблюдателей, не было направлено на профилактику пандемии, а имело целью прекратить независимое наблюдение: многие члены УИК и провластные наблюдатели не соблюдают рекомендации Минздрава".

За два дня досрочного голосования на президентских выборах наблюдатели кампании "Право выбора" зафиксировали 505 нарушений.