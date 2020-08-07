07.08.2020 09:55 Фото
Несколько тысяч сторонников Светланы Тихановской собрались в Киевском сквере Минска
Несколько тысяч сторонников Светланы Тихановской собралось в Киевском сквере Минска вечером 6 августа.
Несколько тысяч сторонников Светланы Тихановской собралось в Киевском сквере Минска вечером 6 августа.
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