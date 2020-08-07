Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/08/07/media_kiev-skver/
Дата распечатки: 07.08.2020 10:51
 
07.08.2020 09:55 Фото

Несколько тысяч сторонников Светланы Тихановской собрались в Киевском сквере Минска

    Посмотреть Посмотреть

Несколько тысяч сторонников Светланы Тихановской собралось в Киевском сквере Минска вечером 6 августа.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 07 Август 2020, 10:51
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239