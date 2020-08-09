В Беларуси проходят президентские выборы

Минск, 9 августа. Сегодня — основной день голосования на выборах президента. Результаты досрочного голосования, которое длилось с 4 по 8 августа, станут известны сегодня через несколько часов. По данным Центризбиркома, на утро 7 августа явка избирателей составила 32,24%. Правозащитники заявляют о беспрецедентном количестве нарушений и завышении явки.

Это уже шестые президентские выборы в истории Беларуси. Первые состоялись в 1994 году − их выиграл депутат Верховного совета Александр Лукашенко. Все последующие выборы (в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах), по итогам которых должность президента оставалась за Лукашенко, международное сообщество не признало честными и отвечающими демократическим стандартам.



Сейчас на пост президента Беларуси претендуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев — сопредседатель общественного объединения "Говори правду", Анна Канопацкая — бывший депутат Палаты представителей Национального собрания, Александр Лукашенко — действующий глава государства, Светлана Тихановская — супруга блогера и политзаключенного Сергея Тихановского, Сергей Черечень — председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада".



Для голосования на выборах создано 5.767 участков, в том числе 44 — за рубежом.



Особенностью нынешней кампании является отсутствие западных наблюдателей, которые не смогли приехать в Беларусь в связи с тем, что вовремя не получили приглашения от белорусских властей.



В этом году при досрочном голосовании на избирательных участках должно находиться не более трех наблюдателей — такое решение ЦИК принял "в связи с эпидемиологической ситуацией". Однако правозащитники считают, что таким образом Центризбирком "создал условия для манипуляций, сделал избирательный процесс еще более закрытым для общественности". Большинство допущенных на участки наблюдателей представляют прогосударственные общественные объединении, что делает избирательный процесс полностью недоступным для независимого наблюдения и нетранспарентным, заявила кампания "Правозащитники за свободные выборы".



В свою очередь кампания наблюдения "Право выбора — 2020" заявила о "беспрецедентно высоком давлении на независимых наблюдателей" на текущих выборах. За четыре дня досрочного голосования были арестованы или задержаны до суда 17 наблюдателей "Права выбора". На большинстве избирательных участков официальное количество проголосовавших значительно превышает данные наблюдателей.



IT-специалисты и неравнодушные граждане создали интернет-платформу "Голос", цель которой — сделать процесс подсчета голосов более прозрачным. 6 августа Александр Лукашенко поручил Генпрокуратуре оценить законность инициатив по альтернативному подсчету голосов в день выборов. На следующее утро Генпрокуратура распространила сообщение, в котором предупредила о незаконности альтернативного подсчета голосов. Между тем уже к середине дня 8 августа на платформе "Голос" зарегистрировалось более миллиона избирателей.



Президентская кампания 2020 года отмечается жесткими действиями властей в отношении альтернативных участников выборов, их сторонников и участников мирных протестов. Обеспокоенность грубыми нарушениями прав человека в Беларуси выразило международное правозащитное сообщество, ЕС и европейские институты, а также отдельные страны и их лидеры. Они призвали белорусские власти воздержаться от насилия в отношении собственных граждан.