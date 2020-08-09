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Дата распечатки: 13.08.2020 13:47
 
09.08.2020 12:27 Политика, Общество

К двум гомельским журналистам в квартиру с ночи пытается попасть милиция

Гомель, 9 августа. С двух часов ночи в квартиру матери журналистки Марии Булавинской пытается попасть милиция. Булавинская находится в квартире со своим мужем, тоже журналистом Сергеем Ляпиным.

Как сообщила БелаПАН журналистка, сотрудники милиции ночью начали стучать в дверь квартиры, затем отключили электричество. Причин попасть в жилое помещение милиционеры не называли.

Они ходили и опрашивали соседей. Сейчас они заявили сестре Булавинской, что милиция ищет украденный велосипед. С утра милиционеры начали стучать в дверь. 

Алена Германович, БелаПАН.

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