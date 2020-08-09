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Дата распечатки: 13.08.2020 13:48
 
09.08.2020 12:46 Политика, Общество

Лукашенко журналистам: Обстановка не выйдет из-под контроля (дополнено)

Минск, 9 августа. Обстановка не выйдет из-под контроля, "кто бы что ни планировал", заявил кандидат в президенты, действующий глава государства Александр Лукашенко, общаясь 9 августа с журналистами после голосования на избирательном участке.

На вопрос, стоит ли опасаться, что обстановка в оставшийся период выборов выйдет из-под контроля, Лукашенко ответил: "Нет, из-под контроля никто ничего не упустит, ничего не выйдет, это я вам гарантирую, это главная задача действующей власти, не только президента". "В этом вы можете нисколько не сомневаться, что бы здесь ни планировали отдельные люди и прочие", — подчеркнул он.

"Я не хочу, чтобы вы думали, что мы нагнетаем здесь обстановку, что все так аккуратно, красиво, — отметил глава государства. — Только что утром, буквально полчаса тому назад, — донесение пограничного комитета. Я заслушал доклад: только за ночь и утро 170 человек [не пустили в страну], которые или фальшивые визы показывали свои, или же вообще не могли объяснить, чего они едут. Поэтому на границе контроль очень серьезный".

"Мы также усилили, в силу последних событий, не контроль, но очень серьезно увеличили наблюдение за белорусско-российским участком границы. Кстати, и там были люди, которых мы выдворили из страны. Это были россияне, украинцы из этих 170 человек, больше всего — с территории Украины и территории Польши. С этих территорий граждане этих стран пытались въехать в Беларусь непонятно по каким причинам, короче, они сами не могли это объяснить. Как мне пограничники докладывают, некоторые и рады были, что их не пустили в страну, вернули обратно. Видимо, деньги заплатили людям, они ехали, но не пустили и не пустили, взятки гладки", — добавил он.

"Все наши соответствующие структуры и спецслужбы переведены на усиленный режим несения службы, не только милиция и не только пограничники. Мы нисколько не расслабляемся", — подчеркнул Лукашенко. 

Захар Щербаков, БелаПАН.

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