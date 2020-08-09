Лукашенко: Нет оснований говорить, что с завтрашнего дня страна будет ввергнута в хаос или гражданскую войну

Минск, 9 августа. Говорить о том, что с завтрашнего дня страна будет ввергнута в хаос, противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет, заявил кандидат в президенты, действующий глава государства Александр Лукашенко, общаясь 9 августа с журналистами после голосования на избирательном участке.

На вопрос, есть ли у него опасения по поводу каких-то внешнеполитических или внешнеэкономических последствий для Беларуси после выборов, глава государства ответил: "Если абсолютно честно, без пропаганды, конечно, мы предусматриваем всякие варианты, потому что недооценивать ситуацию нельзя".

"Странный факт — россияне всегда обращают наше внимание на то, что там вот этот вонючий Запад, НАТО, США и прочие, мол, смотрите, они вот такие-сякие, — сказал он. — Но людей с американскими паспортами довольно высокопоставленных и еще женатых на госдеповках, сотрудницах Госдепа с американскими паспортами в штыки пошли защищать (речь, вероятно, идет о задержанном в Беларуси политтехнологе Виталии Шклярове. — БелаПАН.). Я бы не сказал, что российская какая-то оппозиция (в России тоже хватает оппозиции власти), но не только российская оппозиция, но и некоторые кадры из руководящего состава России".

"То есть все перемешалось. Я долго думал, что же происходит? Вывод в простом — бабло, деньги. Заплатил — неважно какой паспорт, неважно какие идеи, деньги есть — воюем, сражаемся. Так и у нас в стране внутри происходит. Все решают деньги. Вы представьте, определенные сидельцы (денег же хватает, миллионы вывезли, мы еще не все видим, то, что вы увидели с экрана телевизора, — это копейки) бросают сейчас это на противостояние с властями — авось получится, авось на улицы выйдут, авось пристрелят, застрелят этого Лукашенко и так далее, и тому подобное. Разные версии. Мы ничего здесь не исключаем, но работают деньги", — добавил официальный лидер.

По мнению Лукашенко, "завтра они уже отработают свои деньги, инвестиции эти освоят и успокоятся, поймут, что жизнь-то одна". "И те, кто сегодня противостоит власти — и власти, и Лукашенко, — жить-то нам завтра придется вместе на этом клочке земли. Мы все на этом клочке сосредоточены. Поэтому все будет нормально. Идет процесс, процесс непростой, но мы готовы ко всему", — отметил он.

Лукашенко заявил, что нынешняя президентская кампания была для него не самой тяжелой, но "одной из самых сложных". "Вы же понимаете, что в 2010 году, когда штурмом пытались взять Дом правительства, было не легче. Здесь сложность в том, что, искренне вам скажу, мы еще до сих пор кое-чего не знаем, а может быть, и многого не знаем. Поэтому мы вынуждены, как вы видите, работать по всем фронтам", — сказал глава государства.