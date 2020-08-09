Лукашенко не считает Тихановскую своим главным конкурентом (дополнено)

Минск, 9 августа. Александр Лукашенко не считает кандидата в президенты Светлану Тихановскую своим главным конкурентом на проходящих выборах. Об этом он заявил 9 августа журналистам после голосования на избирательном участке.

Корреспондент "Дойче Велле" спросила у Лукашенко о "восьми арестованных людях из команды Тихановской", включая начальника ее штаба Марию Мороз. "Минуточку, где Мороз сейчас? — обратился официальный лидер к стоявшим в стороне чиновникам. — Пожалуйста, разберитесь, где Мороз сейчас, надо предметно разговаривать. Я первый раз слышу, что арестованы восемь человек. Никогда не бросайтесь словами, если вы не понимаете, о чем идет речь. У нас арестовывать нет смысла людей, как и в любой другой стране. Их сначала задерживают, даже если они виновны, и через 8—10 дней им предъявляют обвинения и арестовывают. Поэтому Мороз эта никак не могла быть арестована".

Согласившись с этой ремаркой, корреспондент спросила у Лукашенко, почему он, будучи действующим главой государства, позволяет такое "беспрецедентное давление на своего главного противника". "У меня четыре главных противника, — отреагировал на это он. — Я не считаю этого человека главным конкурентом, это вы ее сделали, бедолагу, главным конкурентом, и она искренне признается в том, что она вообще не понимает, куда и зачем она попала, и вообще, что делать. Поэтому не надо нагнетать здесь обстановку".

"Никто никаких репрессий в нарушение закона не предпринимал и предпринимать не будет, — заявил Лукашенко. — Выполняйте, исполняйте закон, и исчезнут всякие разговоры про репрессии или еще про что-то. Закон и только закон. Будете нарушать — будем отвечать. И то мы еще мягко отвечали. Честно вам скажу, я всегда сдерживал правоохранителей. Повторить, что я сказал? Они ничего не стоят, чтобы против них предпринимать какие-то репрессии (извините, что я открыл вам этот секрет), ничего не стоят с точки зрения политики".

"Если вы восхищены своим кандидатом, о котором вы только что сказали, ответьте мне на вопрос — что это за программа: "Правядзем выбары нячэсныя, победим у нячэсных выборах, потом выпустим политических, экономических, наркоманов, уголовников". Цитата: "Выпустим и проведем честные выборы". Объясните, что это такое? Вы хоть Конституцию читали? Я уже в послании этот вопрос затронул. Ни я, ни кандидат, который победит, если не я, не назначает в Беларуси президентские выборы. Парламент вам не даст возможность ввергнуть страну в перманентные выборы. Вы понимаете, что вы предлагаете народу?" — задался вопросом белорусский официальный лидер.

Лукашенко пожелал, чтобы у него всегда были такие оппоненты, как на нынешних выборах. "Я же знаю, кто там что творит, кто за ней стоит и чего они хотят. И вы знаете хорошо. Не получится!" — сказал он.