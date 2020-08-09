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Дата распечатки: 13.08.2020 18:17
 
09.08.2020 16:30 Политика, Общество

Тихановская и Колесникова пока не планируют уезжать из Беларуси

Минск, 9 августа. Кандидат в президенты Светлана Тихановская и ее соратница Мария Колесникова пока не планируют уезжать из Беларуси. Об этом они заявили в ходе короткой пресс-конференции после голосования на участке в Минске.

На вопрос, чувствует ли она себя в безопасности, Тихановская ответила: "А вы себя чувствуете в безопасности?"

Комментируя отъезд в Москву Вероники Цепкало, Колесникова сказала: "Она сегодня нас предупредила, что уедет в Москву. Каждый выбирает, как обезопасить себя и свою семью. Мы уважаем ее выбор".

Тихановская в свою очередь отметила, что ее "впечатлили события вчерашнего дня", когда были задержаны руководитель ее штаба Мария Мороз и другие доверенные лица. "Я этого не ожидала. На данный момент задержано восемь моих доверенных лиц и один человек из нашей команды. Мы до сих пор не знаем, где они. У нас нет никакой информации", — сообщила она.

По данным штаба Тихановской, задержано как минимум восемь доверенных лиц и активистов штаба: Мария Мороз, Олег Моисеев, Татьяна Каневская, Дмитрий Тит, Павел Мельковский, Юрий Власов, Николай Масловский, Антон Станишевский. Некоторые из них уже осуждены.

Александр Ярошевич, БелаПАН.

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